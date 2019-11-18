Стефанчук снял квартиру у тещи и оформил компенсацию для иногородних
Народный депутат от партии Слуга народа и вице-спикер ВР Руслан Стефанчук снял в аренду квартиру собственной тещи и оформил компенсацию за жилье для иногородних. Об этом сообщает общественное движение Честно.
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В декларации Стефанчука за 2018 год указано, что он проживает в квартире площадью 101,8 кв. м с 2012 года. Жилье принадлежит Татьяне Ситарук. По данным журналистов, эта женщина является тещей Стефанчука.
По словам Стефанчука, он до сих пор живет в этой квартире.
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“В этом году я плачу арендную плату за это жилье. Ее арендодатель платит налоги в порядке, предусмотренном законодательством ...“, - заявил он.
На уточняющий вопрос: платит ли он собственной теще, Стефанчук ответил так.
арендодателю по договору - владельцу квартиры - отметил Стефанчук
“Право выбрать квартиру для проживания, как и место проживания - это мое право, как арендатора“, - подытожил он.
Ранее Стефанчук раскрыл детали закона Зе о народовластии.
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