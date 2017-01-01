В Харькове мошенник выманил у пенсионера более 1 млн грн
В Харькове на 60 суток арестовали подозреваемого, который обманул и выманил у пенсионера более миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Харьковской области.
8 ноября около 20:30 на городской телефон 81-летнего мужчины позвонил неизвестный. Он сказал, что дочь потерпевшего якобы сбила человека, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
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Для его “лечения“ пенсионер передал неизвестному 17 тыс. долларов. Менее чем через час заявителю снова позвонили и сказали, что “пострадавший“ в ДТП погиб и нужны еще деньги, чтобы дочь пенсионера не привлекли к уголовной ответственности.
После этого пострадавший передал злоумышленнику еще 5400 долларов, 7 тыс. евро та 37 тыс. гривен.
Таким образом, телефонный мошенник завладел деньгами пенсионера на общую сумму 1 109 368 гривен.
В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний мужчина, неоднократно ране судимый за умышленные корыстные преступления против собственности.
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Следователем Московского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 и ч. 4 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Как сообщалось в столице у пенсионера украли более 25 тысяч евро.
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