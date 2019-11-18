Богдан сбежал от журналистов после неудобного вопроса

Появилось видео инцидента.

Глава Офиса президента Андрей Богдан снова сбежал от журналистов после неудобного вопроса о его охране, перебивая их собственными размышлениями.

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Видео инцидента появилось на странице bihus.info в соцсети Facebook.

Сначала он перебил журналистов собственными размышлениями, после чего быстро уехал в служебном автомобиле.

Надо говорить все время, когда ты говоришь все время - неважно, что ты говоришь, важно, что ты - говоришь, - поразмышлял Богдан.

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Он так и не дал возможности журналистам задать интересующий их вопрос.

После очередной попытки журналистов получить комментарий, Богдан скрылся в служебном автомобиле и уехал в неизвестном направлении.

Как реагирует Богдан, когда слышит неудобный вопрос. Например, о собственной охране. Триста миллионов слов, чтобы просто не отвечать прямо. В курсе такой крутой юрист Богдан, что это не совсем законно? А в курсе президент Зеленский, что он повторяет ошибки предшественников? - говорят журналисты на видео.

Напомним, под Киевом депутат переехал журналиста из-за неудобного вопроса. Неудобные вопросы заставили местного депутата переехать журналиста.

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