Чумак рассказал, что будет с военными прокурорами
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"Военных прокуроров уже выводят из-под подчинения Минобороны. И совершенно точно уже не будет действовать прокурорский "призыв" через военное ведомство. Эти люди будут гражданскими и полностью перейдут в подчинение генеральному прокурору. Военная прокуратура будет входить в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны", - отметил Чумак.
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"А не так, как раньше: Минобороны их обеспечивало, а прокуроры его контролировали, что порождало прямой конфликт интересов. В то же время будут расследовать те же дела по военным преступлениям, преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны, в ОПК, на госпредприятиях и в военных формированиях", - сказал Чумак.
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"Этот процесс достаточно длительный. Дедлайном станут соответствующие приказы генпрокурора о ликвидации сначала Главной военной прокуратуры и создании Главной специализированной прокуратуры, а затем - о ликвидации прокуратур регионов и создание на их уровне спецпрокуратур. Завершится процесс формированием специализированных прокуратур гарнизонов. Причем мы проанализируем, где в них есть необходимость, а где – нет".
Напомним, в Генпрокуратуре решили уволить 218 прокуроров, которые отказались проходить переаттестацию или подали заявления другого образца. В частности, ГПУ уволила руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.
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