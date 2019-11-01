Чумак рассказал, что будет с военными прокурорами

Дедлайном станут соответствующие приказы генпрокурора о ликвидации сначала Главной военной прокуратуры и создании Главной специализированной прокуратуры.

Главный военный прокурор и замгенпрокурора Виктор Чумак заявил, что военные прокуроры будут гражданскими и полностью перейдут в подчинение ГПУ, о чем стало известно с его интервью на АрміяInform.

Читай также: Военную прокуратуру переподчинят из Минобороны в ГПУ "Военных прокуроров уже выводят из-под подчинения Минобороны. И совершенно точно уже не будет действовать прокурорский "призыв" через военное ведомство. Эти люди будут гражданскими и полностью перейдут в подчинение генеральному прокурору. Военная прокуратура будет входить в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны", - отметил Чумак.

По его словам, все виды обеспечения прокуроры тоже будут получать по месту работы.

Читай также: "Положительно": Чумак высказался по легализации огнестрела "А не так, как раньше: Минобороны их обеспечивало, а прокуроры его контролировали, что порождало прямой конфликт интересов. В то же время будут расследовать те же дела по военным преступлениям, преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны, в ОПК, на госпредприятиях и в военных формированиях", - сказал Чумак.

Отвечая на вопрос, как долго продлится эта демилитаризация, Чумак сказал:

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