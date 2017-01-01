Снег парализовал Европу: Когда ждать зиму в Украине

Во Франции из-за снегопада без электричества остались 300 тысяч домов.

На ближайшей неделе снег в Украине не ожидается depositphotos.com

В Европу пришла настоящая зима с сильными снегопадами и морозами. Больше всех из европейских стран пострадала Франция. Здесь без электричества остались 300 тысяч домов. Об этом сообщает ТСН.

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В Австрии из-за снега оказались заблокированными дороги. Тут за сутки выпало от 20 до сантиметров снега. Однако радуются лыжники – они уже начали обкатывать трассы.

Северную часть Словении также накрыло снегом. Дорожные службы и полиция работают в усиленном режиме. Водители авто в срочном порядке меняют летние шины на зимние.

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В Украине в последние выходные также похолодало, однако настоящая зима пока не наступает. Синоптики прогнозируют на ближайшую неделю отсутствие осадков и морозы. Температуры опустится до -8°.

Как сообщалось, в конце октября в Киеве возникли существенные проблемы из-за тумана и смога.

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