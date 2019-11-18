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Женщина получила 4 года тюрьмы за попытку продать двух своих детей

Комментариев: 3
Женщина пыталась продать двух собственных малолетних детей за $35 тысяч.
Женщина намеревалась продать двоих детей
Женщина намеревалась продать двоих детей
npu.gov.ua

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В Хмельницкой области к 4 годам тюрьмы приговорили женщину, которая пыталась продать своих малолетних детей за $35 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

Досудебным расследованием установлено, что женщина, преследуя корыстные мотивы, решила осуществить незаконную сделку относительно своих детей - 7-летнего мальчика и 5-летней девочки.

Передачу малышей другой семье горе-мать “оценила“ в $35 тыс.

При получении части этой суммы в размере $10 тыс. и 10 тыс. грн в июне прошлого года злоумышленница была задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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По результатам рассмотрения обвинительного акта в указанном уголовном производстве лицо признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (незаконное соглашение относительно малолетних детей) Уголовного кодекса Украины.

Приговором Хмельницкого горрайонного суда осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Напомним, двоих старших детей женщина продавала за 35 тысяч долларов. Младшего ребенка она планировала выставить на продажу через полгода, когда немного подрастет.

Как сообщалось 10 сентября, женщина продала двух детей ради смартфона.

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Теги: дети, торговля детьми, Хмельницкая область
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Комментариев (3)
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Пролисок    18.11.2019, 17:09
Оценка:  +2
Пролисок
Западенка?)) Не удивило.
fkrfyfan    18.11.2019, 17:03
Оценка:  +1
fkrfyfan
Так галицайка же, что с неё взять
ira0957    18.11.2019, 17:00
Оценка:  +2
ira0957
цеевропейка
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