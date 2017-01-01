Прокуратура просит для главы Укрэксимбанка арест с залогом в 100 млн

Банкира подозревают в нескольких преступлениях, в том числе в крупных хищениях.

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Печерский райсуд Киева начал заседание, на котором рассматривается вопрос об избрании меры пресечения главе Укрэксимбанка Александру Гриценко. Прокуратура просит взять его под стражу, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщается, прокуроры просят арестовать Гриценко на 50 суток с альтернативой залога в 100 млн гривен.

Напомним, 16 ноября Службе безопасности Украины задержала главу Укрэксимбанка Александра Гриценко. Его подозревают в создании преступной организации, отмывании денег, а также в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

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