ГБР создало подразделение для расследования дел Майдана

В ГБР заявили, что в подразделение отобрали лучших следователей, которые будут работать над делами Майдана.

Госбюро расследований создало специальное подразделение, которое займется расследованием преступлений, совершенных во время Революции достоинства. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба на своем Telegram-канале в понедельник, 18 ноября.

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"Мы отобрали лучших, профессиональных следователей, которые будут эффективно работать над "делами Майдана" дальше. Как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе", - написал Труба.

Напомним, в октябре генпрокурор Рябошапка уволил Горбатюка из ГПУ. Сам Горбатюк заявил, что для его увольнения не было никаких правовых обстоятельств.

А 5 ноября руководитель ГБР Роман Труба заявил об открытии производства на Горбатюка за утрату материалов дела. Он отметил, что расследование началось по обращению экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.



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