Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ГБР создало подразделение для расследования дел Майдана

Комментариев: 2
В ГБР заявили, что в подразделение отобрали лучших следователей, которые будут работать над делами Майдана.
В ГБР создали подразделение, которое займется делами Майдана
В ГБР создали подразделение, которое займется делами Майдана
Цензор.net

Госбюро расследований создало специальное подразделение, которое займется расследованием преступлений, совершенных во время Революции достоинства. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба на своем Telegram-канале в понедельник, 18 ноября.

Читай также: Рада предварительно одобрила увольнение руководства ГБР

"Мы отобрали лучших, профессиональных следователей, которые будут эффективно работать над "делами Майдана" дальше. Как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе", - написал Труба.

Напомним, в октябре генпрокурор Рябошапка уволил Горбатюка из ГПУ. Сам Горбатюк заявил, что для его увольнения не было никаких правовых обстоятельств.

А 5 ноября руководитель ГБР Роман Труба заявил об открытии производства на Горбатюка за утрату материалов дела. Он отметил, что расследование началось по обращению экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: майдан, расследование, Комиссия, Евромайдан, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Da-Gabon    18.11.2019, 17:16
Оценка:  +1
Da-Gabon
Майдаунов постреляли? Так то не преступление, кто бы это не сделал. Наградить именным оружием искать будут?
T-REX2    18.11.2019, 17:04
Оценка:  +1
T-REX2
Да нах нужет тот майдаун
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь