По делу обвиняются частный предприниматель и нотариус, который в данный момент находится в розыске.

Дело о хищении имущества ВТБ Банка на 100 млн грн передано в суд depositphotos.com

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Киевская прокуратура завершила досудебное расследование по делу о завладении имуществом “ВТБ Банка“, который находится в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В деле фигурируют хищения на общую сумму более 96 млн гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным следствия, преступную схему организовал директор частного общества вместе с помогавшим ему частным нотариусом. Они перерегистрировали право собственности на 11 объектов, принадлежащих банку, еще 14 объектов планировали перерегистрировать, но не успели.

Директор частного общества, с целью незаконного завладения и присвоения имущества неплатежеспособного банка, привлек к преступной схеме частного нотариуса Киевского городского нотариального округа. Последний, действуя по указанию организатора преступления, изготовил поддельные договоры купли-продажи имущества в ПАО “ВТБ Банк“, а именно 2 нежилых помещений в. Харькове и 23 квартир в таунхаусе, расположенном в Голосеевском районе Киева. На основании поддельных документов злоумышленникам удалось перерегистрировать право собственности на 11 объектов, нанеся ущерб на сумму свыше 96 млн гривен, - говорится в сообщении.

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Как отметили в прокуратуре, на все объекты недвижимости, которые стали предметом преступления, наложен арест. Право собственности на объекты возвращены Фонду гарантирования вкладов физических лиц в лице “ВТБ Банк“.

Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева. Нотариуса, скрывающегося от правоохранителей, объявили в розыск.

Напомним, 27 ноября 2018 года НБУ признал неплатежеспособным “ВТБ Банк“. Фонд гарантирования вкладов обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 942,7 млн грн.

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