“Ничего не выйдет”: Порошенко прокомментировал подозрение ГБР

Порошенко впервые прокомментировал дело против него и подозрение ГБР.

Пятый президент Украины, а сегодня народный депутат Верховной Рады 8 созыва Петр Порошенко прокомментировал проект сообщения о подозрении, который против него составили в ГБР.

Об этом он заявил в ходе прямой трансляции на своей странице в Facebook.

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Порошенко отметил, что цель этого подозрения остановить борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины.

Я пребывал с визитом в Турецкой Республике, должен был отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину. Вернуться, чтобы продемонстрировать, что они никого не запугают, ничего не выйдет, - сказал Порошенко.

Он также заявил, что считает обвинение в захвате государственной власти необоснованным и абсурдным, ведь в то время он был президентом страны.

На протяжении своего президентства мне приходилось решать сложнейшие вопросы, мы ни разу не нарушали украинское законодательство. Кто в этом заинтересован? Конечно г-н Труба является только исполнителем, заказчиком является экс-команда Януковича, которая очень часто появляется сейчас не только в своих Telegram-каналах, но и в органах власти. Но важно найти заказчиков и организаторов этой провокации. Ее цель - запугать нашу команду, остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины. Я хочу подчеркнуть - ничего у вас не выйдет, - добавил Порошенко.

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Напомним, ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко. Следователи ГБР требуют привлечения к уголовной ответственности пятого президента Украины.

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