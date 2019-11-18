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“Ничего не выйдет”: Порошенко прокомментировал подозрение ГБР

Комментариев: 12
Порошенко впервые прокомментировал дело против него и подозрение ГБР.
Порошенко прокомментировал события с ГБР
Порошенко прокомментировал события с ГБР
Офис президента

Пятый президент Украины, а сегодня народный депутат Верховной Рады 8 созыва Петр Порошенко прокомментировал проект сообщения о подозрении, который против него составили в ГБР. 

Об этом он заявил в ходе прямой трансляции на своей странице в Facebook.

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Порошенко отметил, что цель этого подозрения остановить борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины.

Я пребывал с визитом в Турецкой Республике, должен был отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину. Вернуться, чтобы продемонстрировать, что они никого не запугают, ничего не выйдет, - сказал Порошенко.

Он также заявил, что считает обвинение в захвате государственной власти необоснованным и абсурдным, ведь в то время он был президентом страны.

На протяжении своего президентства мне приходилось решать сложнейшие вопросы, мы ни разу не нарушали украинское законодательство. Кто в этом заинтересован? Конечно г-н Труба является только исполнителем, заказчиком является экс-команда Януковича, которая очень часто появляется сейчас не только в своих Telegram-каналах, но и в органах власти. Но важно найти заказчиков и организаторов этой провокации. Ее цель - запугать нашу команду, остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины. Я хочу подчеркнуть - ничего у вас не выйдет, - добавил Порошенко.

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Напомним, ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко. Следователи ГБР требуют привлечения к уголовной ответственности пятого президента Украины.

 

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Теги: Порошенко, ГБР, Янукович, подозрение
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Комментариев (12)
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fkrfyfan    18.11.2019, 18:54
Оценка:  0
fkrfyfan
Вора, хряка-алкаша поросёнко на нары и по скорее
krolikoff_net    18.11.2019, 18:49
Оценка:  +1
krolikoff_net
Порошенко - самый лучший президент Украины. Нынешние клоуны ему и в подметки не годятся.
fkrfyfan    18.11.2019, 18:30
Оценка:  -3
fkrfyfan
А при чём какое то дальнее европейское будущее и вор-алкаш хряк поросёнко.
Letohradek    18.11.2019, 18:44
Оценка:  +1
Letohradek
Еблан ватоголовый, Петр Алексеевич принял Украину с казной в 160 000 $$, оставил с 20 миллиардами $$. Что и у кого он украл? А на счет алкаша, это полный бред! Удавись гнида на георгиевской ленте!
ShakhterDonetsk    18.11.2019, 18:24
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Какова судьба 135 миллионов уголовных дел, заведенных клоуном Трубой по приказу Портнова ? Все закончилось тихим пердежом.
ЗаУкраїну    18.11.2019, 18:15
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
Никуда ты быдло толстожопое не денешься. Будешь сидеть в клетке как бабуин.
СтальнаяКрыса    18.11.2019, 18:17
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
А не пошёл бы ты на Xyй, чмо российское!!!
ShakhterDonetsk    18.11.2019, 18:12
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
Пол года квартальные клоуны все шьют и шьют Пете дело. Портнов руками своей трубы завел миллионы дел в ДБР, НАБУ трудится в поте лица, прокурор из ПТУ напрягается. А придумать ничего не могут. Такой унылоу клоунады мир еще не знал. Как хреново, когда дураки дорываются до власти.
ЗаУкраїну    18.11.2019, 18:16
Оценка:  -3
ЗаУкраїну
шахтер, и ты пойдешь вагончиком, вслед за своим хазяином паровозом.
СтальнаяКрыса    18.11.2019, 18:19
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
А ты будешь утоплен в болоте российская падаль!!!
КимЧенПых    18.11.2019, 18:03
Оценка:  -2
КимЧенПых
место Пэдро не в совете
СтальнаяКрыса    18.11.2019, 18:15
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
А твоё в жoпe.
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