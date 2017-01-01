Дорожно-ремонтная фирма из Краматорска финансировала "ДНР" – СБУ
Читай также: В Краматорске на взятке поймали двух полицейских
Служба безопасности Украины разоблачила владельца дорожно-ремонтной фирмы в финансировании террористической организации “ДНР“. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как сообщается, сотрудники Управления СБУ в Николаевской области совместно со следователями органов госбезопасности установили, что в 2014 году местный житель зарегистрировал в Краматорске фирму. Одновременно он открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево.
Читай также: СБУ разоблачила коррупционную схему в горсовете Харькова
Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки отечественному законодательству, злоумышленник систематически перечислял средства, полученные от деятельности представительств, в “налоговые“ органов террористов.
Установлено, что в течение 2015-2018 годов в казну квазиреспублики было уплачено почти 2 миллиона гривен.
Читай также: Глава “Укрэксимбанка“ Гриценко был задержан, а не похищен – СБУ
Во время обысков, проведенных в офисе строительной компании в Краматорске, правоохранители изъяли документы, подтверждающие регулярные отчисления в так называемые “налоговые органы ДНР“.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к финансированию терроризма.
Напоминаем, СБУ раскрыла схему финансирования боевиков ЛДНР из бюджета Украины. Житель Харькова помогал боевикам оформлять социальные выплаты от украинского правительства.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.