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Границу Украины "незаконно пересекли" 12 российских коров

Комментариев: 7
В МВД предполагают, что коровы бежали в Украину в поисках лучшей жизни.
Границу Украины "незаконно пересекли" 12 российских коров
Границу Украины "незаконно пересекли" 12 российских коров
facebook.com/mvs.gov.ua/

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В воскресенье, 17 ноября, государственную границу Украины незаконно пересекли 12 коров с идентификационными номерами Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Даже российские коровы в поисках лучшей жизни и корма мигрируют в Украину. Бедные животные не понимают, что нарушают государственную границу, - говорится в сообщении МВД.

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По данным правоохранителей, рогатых “беженцев“ обнаружили пограничники Луганского погранотряда.

12 рыженьких коровок с идентификационными номерами РФ. Никаких “хозяев“ у стада не было. Теперь этих “нарушителей“ надо вернуть домой, - сообщили в МВД.

Коровы имели при себе российские
Коровы имели при себе российские "паспорта"
facebook.com/mvs.gov.ua/

Напомним, соцсети взорвала история толстого кота, которого не пускали в самолет. Нелепая история, случившаяся на рейсе Москва-Владивосток, взорвала Интернет и обсуждается по всему миру.

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Теги: Госпогранслужба, МВД, граница, Россия, коровы
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Комментариев (7)
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xapi3mat    18.11.2019, 19:02
Оценка:  0
xapi3mat
Зачотный стёб!
Letohradek    18.11.2019, 18:47
Оценка:  0
Letohradek
Вернулись Буренки на Родину ))
Путин_xyйло    18.11.2019, 18:40
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Бейлинги переростки!?
ShakhterDonetsk    18.11.2019, 18:37
Оценка:  +4
ShakhterDonetsk
Ихтамнеты уже не те
ВосставшийИзБана    18.11.2019, 18:33
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Это - заранее спланированная провокация. Арестовать их немедленно!
WTF2wtf    18.11.2019, 18:40
Оценка:  +2
WTF2wtf
Расстрелять ...
WTF2wtf    18.11.2019, 18:33
Оценка:  +3
WTF2wtf
Это не из тех, что российские казачки угоняли с оккупированного Донбасса в качестве "трофеев" к себе домой, как и многое другое?
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