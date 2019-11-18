Границу Украины "незаконно пересекли" 12 российских коров

В МВД предполагают, что коровы бежали в Украину в поисках лучшей жизни.

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В воскресенье, 17 ноября, государственную границу Украины незаконно пересекли 12 коров с идентификационными номерами Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Даже российские коровы в поисках лучшей жизни и корма мигрируют в Украину. Бедные животные не понимают, что нарушают государственную границу, - говорится в сообщении МВД.

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По данным правоохранителей, рогатых “беженцев“ обнаружили пограничники Луганского погранотряда.

12 рыженьких коровок с идентификационными номерами РФ. Никаких “хозяев“ у стада не было. Теперь этих “нарушителей“ надо вернуть домой, - сообщили в МВД.

Коровы имели при себе российские "паспорта" facebook.com/mvs.gov.ua/

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