Дело против Супрун в суде закрыли

В феврале 2019 депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук подал в суд на Супрун, заявив, что она не может выполнять обязанности министра здравоохранения.

Окружной административный суд Киева закрыл дело против экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун, которое было открыто по иску Игоря Мосийчука, о чем стпало известно в понедельник, 18 ноября, в ее Twitter.

"Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served", - написала бывшая глава Минздрава.

Напомним, в феврале 2019 депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук подал в суд на Супрун, заявив, что она не может выполнять обязанности министра здравоохранения поскольку у нее якобы есть гражданство США.

Тогда Окружной админсуд временно запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, но позже вернул полномочия.

Соломенский суд Киева отказал в удовлетворении иска экс-главы Минздрава Уляны Супрун к бывшему журналисту 1+1, народному депутату от Слуги народа Александру Дубинскому. В то же время недавно

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