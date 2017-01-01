Дело против Супрун в суде закрыли
В феврале 2019 депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук подал в суд на Супрун, заявив, что она не может выполнять обязанности министра здравоохранения.
Окружной административный суд Киева закрыл дело против экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун, которое было открыто по иску Игоря Мосийчука, о чем стпало известно в понедельник, 18 ноября, в ее Twitter.
"Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served", - написала бывшая глава Минздрава.
Напомним, в феврале 2019 депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук подал в суд на Супрун, заявив, что она не может выполнять обязанности министра здравоохранения поскольку у нее якобы есть гражданство США.
Тогда Окружной админсуд временно запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, но позже вернул полномочия.
В то же время недавно Соломенский суд Киева отказал в удовлетворении иска экс-главы Минздрава Уляны Супрун к бывшему журналисту 1+1, народному депутату от Слуги народа Александру Дубинскому.
30 сентября стало известно, что бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун улетела в США.
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