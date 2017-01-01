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Дело против Супрун в суде закрыли

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В феврале 2019 депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук подал в суд на Супрун, заявив, что она не может выполнять обязанности министра здравоохранения.
Мосийчук был инициатором дела
Мосийчук был инициатором дела
twitter.com/usuprun
Окружной административный суд Киева закрыл дело против экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун, которое было открыто по иску Игоря Мосийчука, о чем стпало известно в понедельник, 18 ноября, в ее Twitter. 
 
"Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served", - написала бывшая глава Минздрава.
 
Напомним, в феврале 2019 депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук подал в суд на Супрун, заявив, что она не может выполнять обязанности министра здравоохранения поскольку у нее якобы есть гражданство США.
 
Тогда Окружной админсуд временно запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, но позже вернул  полномочия.
 
В то же время недавно Соломенский суд Киева отказал в удовлетворении иска экс-главы Минздрава Уляны Супрун к бывшему журналисту 1+1, народному депутату от Слуги народа Александру Дубинскому. 
 
30 сентября стало известно, что бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун улетела в США.

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Теги: суд, Минздрав, Супрун, Игорь Мосийчук
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Источник: korrespondent.net

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