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На Черниговщине задержали фальшивого сотрудника СБУ

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Мужчина собирал с бизнесменов крупные суммы пожертвований якобы для участников боевых действий.
У задержанного изъяли фальшовое удостоверение
У задержанного изъяли фальшовое удостоверение
facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины задержала в Черниговской области жителя Киева, который выдавал себя за сотрудника СБУ и собирал деньги якобы для участников боевых действий. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что используя удостоверение, злоумышленник просил бизнесменов предоставить деньги якобы на нужды участников боевых действий, в том числе из правоохранительных органов. По предварительной информации следствия, суммы "пожертвований" достигали 100 тысяч гривен.

Кроме того, задержанный предлагал якобы содействие в решении вопросов с перевозкой товаров через таможенную границу.

Правоохранители изъяли у мужчины документ с признаками подделки и огнестрельное оружие, похожее на автомат Калашникова российского производства.

В настоящее время начато уголовное производство по статье о подделке документов (ст. 358) и по статье о незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263). Продолжается досудебное расследование.

 

 

Ранее в Киеве задержали мошенника, который выдавал себя за друга Зеленского и требовал взятку.

Также сообщалось, что мошенник за $150 тысяч продавал "связи" в ОП. Злоумышленник требовал деньги у кандидата на должность главы одной из районных администраций в Киевской области.

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Теги: СБУ, оружие, мошенничество, мошенники, задержание
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Источник: korrespondent.net

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