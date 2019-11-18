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В Харькове к 12 годам приговорили ученого-пенсионера

Комментариев: 8
Его обвинили в государственной измене за то, что он собирал для РФ информацию об оборонном заказе.
Мехти Логунов, осужденный за государственную измену
Мехти Логунов, осужденный за государственную измену
pravda.com.ua

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Харьковский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор 85-летнему ученому Мехти Логунову, осужденному за государственную измену. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“ со ссылкой на пресс-службу Харьковского апелляционного суда.

Коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защиты. Приговор районного суда оставлен без изменений, - говорится в сообщении.

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Таким образом, Логунов должен провести в тюрьме 12 лет. Именно такой приговор ему был назначен 31 июля 2018 года Орджоникидзевским районным судом Харькова. Суд признал пенсионера виновным в государственной измене за то, что тот собирал для Российской Федерации информацию о государственном оборонном заказе, который выполнялся одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.

Напомним, женщина получила 4 года тюрьмы за попытку продать детей. За двух собственных малолетних детей она хотела выручить $35 тысяч.

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Теги: суд, Харьков, государственная измена, оборонный заказ, Россия
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Комментариев (8)
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dikrava    18.11.2019, 20:28
Оценка:  -2
dikrava
Доигрался хер на скрипке)))
Андрей    18.11.2019, 20:06
Оценка:  -2
Андрей
Вот же судьба... Жил человек... Защитил какую-то дисертацию... А подохнет как ПРЕДАТЕЛЬ. Врятли он при жизни выйдет из тюрьмы.
Л_о_л_а    18.11.2019, 20:03
Оценка:  0
Л_о_л_а
а дело против супрун закрыли, а стерненко на свободе и убийцы Бузины тоже...мрази
dikrava    18.11.2019, 20:26
Оценка:  -2
dikrava
Убийцы Бузины нормальные челы. Врагов Украины нужно сажать, уничтожать.
Антибес    18.11.2019, 20:39
Оценка:  +1
Антибес
В игру под названием"враги Украины"можно играть по разным правилам.Когда тебя назовут врагом Украины,а затем вычислят и ликвидируют,ты уж не удивляйся.)))))
Путин_xyйло    18.11.2019, 19:37
Оценка:  -4
Путин_xyйло
Деда заскучал по рязанским березкам.
Антибес    18.11.2019, 19:28
Оценка:  +1
Антибес
Так это же 100% политический заключённый!Или политические заключённые только в России есть,если верить нашей пропаганде?
tulchanin    18.11.2019, 19:35
Оценка:  +3
tulchanin
Это 100% украинский пенсионер. Ученый или нет, но жить на "европейскую пенсию" ему надоело, пошёл родину продавать! Ну а че, власти можно а ему нет ?
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