В Харькове к 12 годам приговорили ученого-пенсионера

Его обвинили в государственной измене за то, что он собирал для РФ информацию об оборонном заказе.

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Харьковский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор 85-летнему ученому Мехти Логунову, осужденному за государственную измену. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“ со ссылкой на пресс-службу Харьковского апелляционного суда.

Коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защиты. Приговор районного суда оставлен без изменений, - говорится в сообщении.

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Таким образом, Логунов должен провести в тюрьме 12 лет. Именно такой приговор ему был назначен 31 июля 2018 года Орджоникидзевским районным судом Харькова. Суд признал пенсионера виновным в государственной измене за то, что тот собирал для Российской Федерации информацию о государственном оборонном заказе, который выполнялся одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.

Напомним, женщина получила 4 года тюрьмы за попытку продать детей. За двух собственных малолетних детей она хотела выручить $35 тысяч.

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