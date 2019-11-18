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Транзит газа: в ЕК надеются на Путина с Зеленским

Комментариев: 2
Еврокомиссар рассчитывает, что президенты Украины и России обсудят на нормандской встрече также газовый вопрос.
Марош Шефчович надеется на прогресс в газовом вопросе
Марош Шефчович надеется на прогресс в газовом вопросе
DW

Еврокомиссар Марош Шефчович рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин 9 декабря на саммите нормандского формата смогут обсудить контракт по транзиту газа с 1 января 2020 года, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 18 ноября.

Так, Шефчович выразил надежду, что обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита и завершить газовые переговоры до конца этого года.

Он напомнил, что до конца ноября между сторонами будет проведена встреча на уровне министерств и компаний. Принимать участие в ней будет, в том числе и компания Магистральные газопроводы Украины, в собственность которого в рамках отделения от Нафтогаза деятельности по транспортировке природного газа, будет передано ООО Оператор газотранспортной системы Украины.

Ранее сегодня пресс-служба Газпрома сообщила, что направила Нафтогазу официальное предложение о продлении транзитного контракта на год. Обязательным условием для заключения контракта назван взаимный отказ от судебных претензий и антимонопольного штрафа.

В Нафтогазе предложение получили, но еще не изучили.

 

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Теги: Россия, Украина, газ, ЕС, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    18.11.2019, 19:36
Оценка:  0
Антибес
Логично.ЕС и Россия надавят на наших клоунов.И те подпишут новый договор о транзите газа.Разумеется,отказавшись от судебных исков.Ведь эти иски не факт что удовлетворят.А мёрзнуть никому не хочется.Поэтому транзиту быть и дальше.А искам нет.)))))
tulchanin    18.11.2019, 19:30
Оценка:  +2
tulchanin
Либо мало денег но сейчас, либо много но потом и это не точно. =)))
Что же выберет Зе и Нафтогаз ? Интрига...
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