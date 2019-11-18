Заминирован весь Харьков: Полиция проверяет сообщение о минировании

В этот раз неизвестные заявили, что в 1,5-миллионном городе заминированы не только все больницы и ТРЦ, но также и все жилые дома.

Полиция проверяет сообщение о массовом минировании в Харькове Пресс-служба МВД

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В Харькове вечером 18 ноября правоохранители проверяют сообщение о массовом минировании. Об этом информирует пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что на электронную почту полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки во всех больницах города, торговых центрах, гостиницах, детских садах и жилых домах.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Осмотр мест происшествия продолжается.

Напомним, в Киеве на 6 лет посадили “телефонного террориста“. Мужчина, уже имевший судимость за ложное сообщение о минировании, был наказан с максимальной строгостью.

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