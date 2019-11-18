Зеленский против всех. Нормандскому формату быть

Саммит лидеров нормандской четверки назначен на 9 декабря, Россия подтвердила свое участие. Корреспондент.net разбирался, что Украине может принести эта встреча.

Этот день мы приближали, как могли. О проведении саммита Нормандской четверки рассказывают уже полгода, и вот, наконец-то, есть дата и место встречи – 9 декабря, Париж.

Чего ждать от Нормандской встречи?

Зачем это нужно

Нормандский формат – это единственный формат переговоров, в котором принимают участие лидеры России, Германии, Франции и Украины.

Команда Владимира Зеленского возлагает большие надежды именно на встречу в нормандском формате ради достижения мира. Сам Зеленский говорил об этом неоднократно, а министр иностранных дел Пристайко называл встречу в нормандском формате поворотной точкой для будущего Донбасса.

В Украину направился Министр иностранных дел Германии Гайко Маас для подготовки к предстоящему саммиту.

Пошли на уступки

Ради проведения встречи Украина пошла на ряд уступок.

Изначально РФ назвала условием проведения нормандской встречи разведение сил и средств на Донбассе, а такше согласование формулы Штайнмайера. Формула согласована, разведение сил и средств на Донбассе состоялось в Золотом, а также в Богдановке и Петровском.

Теперь Владимир Путин заговорил о новых уступках – разведение сил по всей линии фронта и продление действия закона об особом статусе Донбасса, срок работы которого истекает 31 декабря 2019 года.

«Понимаете, по всей линии надо разводить. Надо развести по всей линии. Так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Вот это точно нужно сделать и как можно быстрее», — заявил российский президент.

По мнению Путина, в случае отсутствия закона об особом статусе, теряет смысл и формула Штайнмайера, ведь она «является лишь инструментом для имплементации закона об особом статусе».

«31-го истекает срок, дальше что? Что мы будем делать в нормандском формате? Это вообще ключевой вопрос», — сказал он.

Позже пресс0секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил участие России во встрече 9 декабря, и заявил об отсутствии прямой связи между принятием закона об особом статусе Донбасса и проведением Нормандского саммита.

«Прямой взаимосвязи между проведением саммита в Нормандском формате и принятием закона об особом статусе Донбасса нет, но этот вопрос является краеугольным», — отметил Песков.

Риски

Начиная с первой встречи в нормандском формате Европа демонстрировала готовность поддерживать Украину, оказывая определенное давление на Россию.

“С избранием президентом Украины Владимира Зеленского, с учетом скандала с Трампом, изменившейся по отношению к РФ риторики Эммануэля Макрона, скорого ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель, ситуация для Украины может быть совсем иной, нежели прежде. Нельзя исключать сценария, при котором Владимир Зеленский окажется один против всех во время встречи нормандской четверки. Тогда никто не позавидует президенту Украины. Тем более, что Путин демонстрирует собственную уверенность и готовность идти до конца в контексте российского варианта условий реализации мирного плана”, - считает кандидат политических наукСергей Постоловский.

По мнению эксперта, нет никакой гарантии, что сегодняшняя Европа готова защищать национальные интересы и суверенитет Украины. “Все больше и больше ЕС склоняется к умиротворению России и Москва это прекрасно понимает, чем и играет в ее отношениях как с Францией и Германией, так и Украиной”, - полагает Постоловский.

Журналист Виталий Портников считает, что цель Владимира Зеленского на встрече — завершение войны, цель президента Франции Эммануэля Макрона — утвердиться в роли европейского лидера, восстановить отношения Запада и России, цель канцлера Ангелы Меркель — продемонстрировать эффективность формата, в создании которого она играла главную роль и который должен был привести к окончанию войны на востоке Украины.

“Цель России проста — легитимизация марионеточных администраций и превращение Москвы из участника конфликта в полноценного посредника. Посредника, который отнюдь не гарантирует вам восстановление территориальной целостности даже при том, что вы согласитесь с его условиями”, - отмечает Портников.