Комитет ВР призвал учесть правки Зеленского в Избирательный кодекс

Загоруйко во время заседания сообщила, что подкомитетом обработано 17 предложений в Кодекс, внесенных президентом Владимиром Зеленским, .

Парламентский комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует нардепам учесть все предложения президента в Избирательный кодекс (№0978) и принять документ в редакции комитета в целом как закон, сообщается 18 ноября на сайте ВР.

"Комитет принял решение: "Рекомендовать Верховной Раде принять все предложения Президента Украины в Избирательный кодекс Украины путем голосования по каждому из семнадцати предложений и принять Избирательный кодекс Украины в редакции Комитета в целом как Закон. Поручить Комитету при подготовке текста Кодекса на подпись Председателю Верховной Рады осуществить совместно с Главным юридическим управлением Аппарата Верховной Рады Украины его технико-юридическую доработку"", - говорится в сообщении.

Замглавы комитета, председатель подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Алина Загоруйко во время заседания сообщила, что подкомитетом обработано 17 предложений в Кодекс, внесенных Президентом Владимиром Зеленским, и констатировано, что они касаются практически всех аспектов сферы регулирования проекта Избирательного кодекса, его содержательных положений и структурных единиц, которые отражены в разных частях документа.

Загоруйко также проинформировала, что, согласно заключению Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, значительная часть замечаний президента к тексту Кодекса обоснованные и их следует учесть.

"Подкомитет подготовил к рассмотрению Комитета сравнительную таблицу, которая содержит текст Избирательного кодекса, предложения Президента, заключения Комитета и текст предлагаемой окончательной редакции Избирательного кодекса", - отмечают в Информуправлении Аппарата Рады.

11 июля этого года Верховная Рада VIII созыва приняла новый Избирательный кодекс , который предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах.

27 августа Председатель Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс.

Однако президент Зеленский 13 сентября ветировал Избирательный кодекс. По его словам, он содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние изменения в избирательное законодательство, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают надлежащей регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

Глава государства направил в Верховную Раду свои предложения для учета в Избирательный кодекс.