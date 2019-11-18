Всеукраинский диктант без ошибок написали только два человека

Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году без ошибок написали всего два человека.

В этом году победителей определяли в трех номинациях tn-express.dp.ua

Двое людей написали всеукраинский радиодиктант национального единства без ошибок. Одна из победительниц – шестиклассница из Закарпатской области Анастасия Швец. Об этом в эфире Украинского радио рассказали соорганизаторы диктанта Александр Авраменко и Елена Зелинченко, сообщает UA: Украинское радио.

В этом году победителей определяли в трех номинациях. Первое место – полностью без ошибок, второе – написали цифры без кавычек, третье место – одна ошибка.

"Текст оказался сложным, поэтому только двое победителей, хотя в прошлом году было аж 311 работ без единой ошибки. В прошлом году можно было в течение двух дней пойти к ученому, филологу, выверить все ошибки, посоветоваться, а тут надо было в течение 15 минут отправить свою работу. Поэтому проверить диктант было невозможно. Думаю, именно этим и объясняются лишь двое победителей", - рассказал автор диктанта Александр Авраменко.

Вместе с этим, из-за того, что работы присылали по электронной почте, сложно определить всю географию нынешнего диктанта. Впрочем наиболее активные регионы таки удалось определить.

"Самыми активными были Киевская область, город Киев, Донецкая и Львовская области", – перечислила Елена Зелинченко.

Кроме этого, письма поступали и из-заграницы – 14 из Объединенных Арабских Эмиратов, 5 – из Латвии, 4 – из Малайзии, 3 – из Германии, 2 – из Дании и по одному листу из Канады, Финляндии, Норвегии, Сербии, Иордании, Чехии, Израиля, Франции, Польши, Беларуси, России и Китая.

Напомним, законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят Верховной Радой 25 апреля, а 15 мая его подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

В мае глава мониторингового комитета ПАСЕ Роджер Гейл направил запрос в Венецианскую комиссию о необходимости рассмотреть и проанализировать закон об украинском языке.

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