Озвучены дата и время суда над Ляшко

Бориспольский горрайонный суд во главе с Юрием Кабанячим рассмотрит ходатайство прокуратуры об аресте экс-парламентария.

Олега Ляшко обвиняют в насилии по отношению к нардепу скриншот

Экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что слушание по поводу его драки со "слугой народа" Андреем Герусом запланировано на вторник, 19 ноября, в Бориспольском горрайонном суде, о чем стало известно с Facebook политика.

"Завтра в 14:00 Бориспольский горрайонный суд (судья Юрий Кабанячий) рассмотрит ходатайство прокуратуры о моем аресте. Сегодня в Бориспольской прокуратуре мне вручили "подозрение" по сфальсифицированному делу о конфликте с Герусом", - написал он.

При этом Ляшко убежден, что дело открыто по поручению Генерального прокурора Руслана Рябошапки.