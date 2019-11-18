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Озвучены дата и время суда над Ляшко

Комментариев: 7
Бориспольский горрайонный суд во главе с Юрием Кабанячим рассмотрит ходатайство прокуратуры об аресте экс-парламентария.
Олега Ляшко обвиняют в насилии по отношению к нардепу
Олега Ляшко обвиняют в насилии по отношению к нардепу
скриншот
Экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что слушание по поводу его драки со "слугой народа" Андреем Герусом запланировано на вторник, 19 ноября, в Бориспольском горрайонном суде, о чем стало известно с Facebook политика.
 
 
"Завтра в 14:00 Бориспольский горрайонный суд (судья Юрий Кабанячий) рассмотрит ходатайство прокуратуры о моем аресте. Сегодня в Бориспольской прокуратуре мне вручили "подозрение" по сфальсифицированному делу о конфликте с Герусом", - написал он.
 
При этом Ляшко убежден, что дело открыто по поручению Генерального прокурора Руслана Рябошапки.
 
Напомним, 6 ноября Ляшко в аэропорту Борисполь подрался с Герусом. Конфликт произошел из-за поправки главы комитета Рады по энергетике Геруса, которая позволяет импортировать электроэнергию из России.
 
Позже драку Ляшко и Геруса квалифицировали как насилие в отношении нардепа. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
 
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Теги: суд, драка, Олег Ляшко, Андрей Герус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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толян04    18.11.2019, 21:38
Оценка:  0
толян04
"насилие в отношении нардепа"
как я понял в инете не все выложили,и ляшко всетаки "поимел" нардепа но видно неудовлетворил))))
Агент_Смитт    18.11.2019, 21:15
Оценка:  +2
Агент_Смитт
О еще один смокун защечный нарисовался, на гей-параде будешь борщехлебку открывать, а сейчас под стол на колени и в микрофон пожалуйста.
Антибес    18.11.2019, 21:04
Оценка:  +1
Антибес
Можно не сомневаться,этот гомик будет только рад оказаться в"петушином кутке".
Антибес    18.11.2019, 21:06
Оценка:  +1
Антибес
И Педрилу Сахарного туда же в"куток"!
Путин_xyйло    18.11.2019, 20:56
Оценка:  -4
Путин_xyйло
Слуг обижать низя! Им еще барину прислуживать.
Агент_Смитт    18.11.2019, 21:00
Оценка:  +2
Агент_Смитт
Слуга заднеприводного Ляшка?
Letohradek    18.11.2019, 21:02
Оценка:  -4
Letohradek
Уебень ватоголовый, а ты у кого на подсосе? На кой тебе Украина? На маил.ру забанен?
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