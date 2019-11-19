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Народный фронт: Дело против Ляшко - показательное политическое преследование

Комментариев: 9
Народный фронт: Дело против Ляшко - показательное политическое преследование

Партия "Народный фронт" расценивает объявление подозрения лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко по делу, которое предусматривает меру наказания от 4 до 7 лет, как попытки показательного политического преследования, пишет пресс-служба.

Напомним, Олег Ляшко выступил против импорта российской электроэнергии, что ведет к разрушению энергетической независимости Украины и захвату ее Россией.

Мы уверены, толкание Ляшко с представителем власти, который сознательно пролоббировал импорт электроэнергии из России, сегодня используется как банальный повод для демонстративной расправы за политическую позицию.

Фракция "Народного фронта" во время работы в парламенте предыдущего созыва и лидер нашей политической силы Арсений Яценюк на посту премьер-министра Украины в 2014-2016 годах инициировали и принимали комплекс решений для освобождения нашего государства с энергетических петель страны агрессора. Именно поэтому мы возмущены действиями представителей нынешней власти, которые возвращают это ярмо в ущерб национальным интересам Украины.

Актив "Народного фронта" заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко о готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога.

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Комментариев (9)
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fkrfyfan    19.11.2019, 10:16
Оценка:  -1
fkrfyfan
шляшко был такой же "оппозиционер" к поросячьей власти, как и кролячий фронт
Хулиганка*    19.11.2019, 10:12
Оценка:  0
Хулиганка*
То есть, любой может подойти, например, к Рябой Шапке и дать ему по роже? Это тоже будет политическое преследование? Или двойные стандарты?
ляшко должен ответить как обычный гражданин, каковым он сейчас и является.
ВыВсеВрети    19.11.2019, 10:25
Оценка:  0
ВыВсеВрети
пупсик оно тебе надо?!...)))))))
иди щи вари!...))))))
Мыкола    19.11.2019, 09:34
Оценка:  +4
Мыкола
Замечено, что, чем больше вранья у партии, тем чаще употребление слова народ, народный ! Ну назвались бы антинародный, тогда бы это соответствовало действительности !
ВыВсеВрети    19.11.2019, 10:07
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
с этим вопросом к рогу!...)))))))
Антибес    19.11.2019, 09:32
Оценка:  +3
Антибес
Кого интересует мнение этих политических трупов?Правильно,никого.А Ляшко должен сидеть.Как и Федина с Порошенко.Закон должны соблюдать все без исключения.
птицелов    19.11.2019, 09:52
Оценка:  -2
птицелов
а допкин кернес медведчук клюєви коломойский? закон ж один для всіх?)))
Антибес    19.11.2019, 09:57
Оценка:  +1
Антибес
Птицелох,ты умеешь кукарекать.Но совершенно не умеешь думать.А Закон действительно один для всех.Но тебе этого не понять.)))))
ВыВсеВрети    19.11.2019, 10:06
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
рог, ты много понимаешь?!...)))))))
не, руцкий безусловно генетический идиот!...)))))))
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