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МИД: Киев потребует компенсацию за захват кораблей

Комментариев: 4
Украина потребует компенсацию от России за захват кораблей. Одним возвращением суден РФ не избавится от наказания, сообщили в МИД.
Возвращением захваченных кораблей Россия не избавится от наказания
Возвращением захваченных кораблей Россия не избавится от наказания
Корреспондент

Пока украинские корабли идут домой после российского плена, в Министерстве иностранных дел заявляют о планах получить с России компенсацию за захват кораблей. Об этом заявила в эфире Радио Свобода спикер МИД Екатерина Зеленко.

По ее словам, с возвращенными кораблями будет проведена тщательная экспертиза.

"Это даст нам возможность на более позднем этапе говорить об уплате со стороны Российской Федерации компенсации за причиненный ущерб. Впереди у нас очень тщательная экспертиза проверки этих судов. Сначала надо их увидеть, в каком они виде, не было ли с них изъято технику, оборудование, документацию. То есть много элементов, которые затем могут представлять вещественные доказательства. И только на основании того, каким будет решение арбитражного трибунала, можем говорить о каких-то суммах", – сказала Зеленко в эфире программы Ваша свобода.

Напомним, российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна - бронекатера Никополь и Бердянск, а также буксир Яны Капу - 25 ноября 2018 года. Экипаж кораблей захватили, обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали.

Россия вернула их спустя почти год. При этом в Кремле подчеркнули, что не в исполнение решения межданродного суда.

 

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, МИД Украины, корабли
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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fkrfyfan    18.11.2019, 23:49
Оценка:  +1
fkrfyfan
Бандерлоги - это вечнососущие!
Антибес    18.11.2019, 23:40
Оценка:  +1
Антибес
А Юля сейчас в"Свободе слова"на ICTV"разносит" власть по-поводу Нафтогаза,сказав что власть"приняла эстафету"после Порошенко!)))))
Антибес    18.11.2019, 23:36
Оценка:  0
Антибес
МUД видимо не знает что эта компенсация всё-равно будет равна сумме которую Россия нам выставит за еду,проживание,уход и пиар моряков этих самых посудин.Тех самых моряков,которые ели,пили,сношались,женились,выход или замуж и пиарились всё это время по полной программе.)))))
fkrfyfan    18.11.2019, 23:17
Оценка:  -1
fkrfyfan
Требовать у своих шлюх будете?
Letohradek    18.11.2019, 23:36
Оценка:  -2
Letohradek
шлюха, твое ватное мнение никому не интересно! Всосало?
Антибес    18.11.2019, 23:52
Оценка:  0
Антибес
Бабушка Виолетта-Letohradek,не волнуйся так сильно.А то снова твой памперс Tena Lady протечёт.)))))
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