МИД: Киев потребует компенсацию за захват кораблей

Украина потребует компенсацию от России за захват кораблей. Одним возвращением суден РФ не избавится от наказания, сообщили в МИД.

Пока украинские корабли идут домой после российского плена, в Министерстве иностранных дел заявляют о планах получить с России компенсацию за захват кораблей. Об этом заявила в эфире Радио Свобода спикер МИД Екатерина Зеленко.

По ее словам, с возвращенными кораблями будет проведена тщательная экспертиза.

"Это даст нам возможность на более позднем этапе говорить об уплате со стороны Российской Федерации компенсации за причиненный ущерб. Впереди у нас очень тщательная экспертиза проверки этих судов. Сначала надо их увидеть, в каком они виде, не было ли с них изъято технику, оборудование, документацию. То есть много элементов, которые затем могут представлять вещественные доказательства. И только на основании того, каким будет решение арбитражного трибунала, можем говорить о каких-то суммах", – сказала Зеленко в эфире программы Ваша свобода.

Напомним, российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна - бронекатера Никополь и Бердянск, а также буксир Яны Капу - 25 ноября 2018 года. Экипаж кораблей захватили, обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали.

Россия вернула их спустя почти год. При этом в Кремле подчеркнули, что не в исполнение решения межданродного суда.

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