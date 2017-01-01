Украина готова к зиме без транзита газа - Оржель

"Это означает, что Украина этой зимой даже без транзита не замерзнет", - подчеркнул Оржель.

По его словам, традиционно наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, когда запасы в ПХГ станут меньше. В то же время проведенные оператором ГТС стресс-тесты указывают, что даже в пиковые дни максимального потребления страна сможет удовлетворить потребности украинских потребителей в газе.