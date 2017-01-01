Переговоры с Газпромом должны продолжаться при участии ЕК - Витренко
Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко убежден, что дальнейшие переговоры по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV 18 ноября.
"Мы надеемся, что продолжится работа в трехстороннем формате (Украина, Россия, Еврокомиссия), и даже последнее предложение Газпрома мы тоже будем обсуждать в прозрачный способ в трехстороннем формате с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить справедливые, а это в нашем случае европейские условия, продолжения транзита", - отметил Витренко.
Ранее еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что рассчитывает на обсуждение контракта по транзиту российского газа через территорию Украины на саммите нормандской четверки.
Он выразил надежду, что президенты России и Украины смогут ускорить процесс газовых переговоров.
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