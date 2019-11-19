В Хмельницком чиновник привязал собаку к машине и протащил ее 1,5 км

Бывший заммэра, а теперь - директор Госархива области, заявил, что так он решил наказать собаку, которая якобы укусила его мать.

Владимир Байдич, который ранее был заместителем мэра Хмельницкого, а теперь является директором Госархива области, привязал свою собаку к автомобилю и протащил полтора километра по дороге. Об этом со ссылкой на сообщество защитников животных региона в Facebook сообщает УНИАН во вторник, 19 ноября.

"Неравнодушные очевидцы остановили живодера в Красиловском районе и потребовали, чтобы он отвязал пса от машины, а после этого - вызвали полицию. Как объяснил чиновник, таким образом он хотел наказать собаку, которая якобы укусила его мать. Пса забрали волонтеры, он сильно травмирован и сейчас находится в ветеринарной клинике", - сказано в публикации.

Местный сайт vsim.ua передает, что происходящее заметил солдат спецназа, который проезжал мимо. Чиновник тянул собаку на цепи за машиной. При этом пес был полностью окровавлен. По словам очевидцев, кровавые следы наблюдались в течение 1,5 километра.

Уже сегодня активисты собираются провести акцию протеста под управлением полиции и будут требовать наказать жестокого "хозяина" собаки. В полиции сообщили, что по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины Жестокое обращение с животными.

На данный момент, чиновнику за жестокость грозит наказание в виде штрафа в размере от 3400 до 5100 гривен или лишение свободы сроком от шести месяцев до трех лет.

Напомним, что ранее активисты добились остановки норковой фермы на Житомирщине. Суд постановил приостановить работу фермы из-за нарушения природоохранного законодательств.

Также сообщалось, что в Крыму владелец двух зоопарков хочет убить 30 медведей. Бизнесмен Зубков ссылается на "экономическую составляющую" зоопарков и говорит, что в очереди на убийство также львы и тигры.

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