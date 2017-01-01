Итоги 18 ноября: Возврат кораблей и письмо Газпрома

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

РФ вернула Украине захваченные в Керченском проливе корабли; Газпром направил Нафтогазу предложение по транзиту газа: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В ЕС раскритиковали выборы в Беларуси

В Евросоюзе заявили, что парламентские выборы в Беларуси прошли с нарушением международных стандартов.

Согласно предварительной оценке международной миссии ОБСЕ, во время выборов “имело место полное игнорирование основных свобод собраний, ассоциаций и выражения мнений“, а также была ограничена предвыборная агитация.

Газпром отправил Нафтогазу предложение по транзиту газа

Газпром направил Нафтогазу официальное предложение о продлении транзитного контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины.

Российская компания заявила о готовности заключить контракт на год. При этом обязательными условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подчеркнул, что предложение Газпрома неприемлемо.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что дальнейшие переговоры по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии.

США признали законными поселения Израиля на Западном берегу

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон пересмотрел политику в отношении строительства еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и больше не считает, что Израиль нарушает международное право.

Россия вернула захваченные украинские корабли

Россия передала Украине задержанные год назад в Керченском проливе корабли − буксир Яны Капу и малые бронированые артиллерийские катера Никополь и Бердянск.

Передача произошла в нейтральных водах.

В центре Тбилиси разогнали демонстрантов

Грузинская полиция с применением водометов разогнала участников акции оппозиции, которые блокировали входы в здание парламента Грузии.

В ходе противостояния были задержаны 37 демонстрантов. Шесть человек, среди которых два сотрудника правоохранительных органов, получили ранения.

РФ подтвердила участие в нормандской встрече

В Кремле подтвердили участие в саммите нормандской четверки, который состоится 9 декабря в Париже.

Ляшко вручили подозрение по делу о драке

Лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко объявили подозрение по делу о драке с народным депутатом от Слуги народа Андреем Герусом.

Генпрокуратура направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения экс-нардепу в виде содержания под стражей. Озвучены дата и время суда над Ляшко

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