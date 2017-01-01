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Сутки в ООС: 14 обстрелов, один военный ранен

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Враг вел обстрелы из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а также пушек БМП.
Один военный ВСУ ранен, сепаратисты обстреливали позиции украинской стороны 14 раз
Один военный ВСУ ранен, сепаратисты обстреливали позиции украинской стороны 14 раз
Минобороны Украины

За сутки 18 ноября подразделения сепаратистов 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный был ранен, сообщает пресс-центр штаба ООС в утренней сводке во вторник, 19 ноября.

Так, враг вел обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а также пушек БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты совершили семь обстрелов: дважды у Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Березового - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Талаковки и Гнутово - из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Широкино - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север также зафиксировано 7 вражеских обстрелов: неподалеку Крымского - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Луганского - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Новотошковского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Майского и Гладосово - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что накануне на Донбассе зафиксировали 16 обстрелов со стороны сепаратистов. Потерь среди ВСУ не было. Враг активно применял оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, раненые в АТО, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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