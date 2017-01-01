Сутки в ООС: 14 обстрелов, один военный ранен

Враг вел обстрелы из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а также пушек БМП.

За сутки 18 ноября подразделения сепаратистов 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный был ранен, сообщает пресс-центр штаба ООС в утренней сводке во вторник, 19 ноября.

Так, враг вел обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а также пушек БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты совершили семь обстрелов: дважды у Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Березового - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Талаковки и Гнутово - из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Широкино - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север также зафиксировано 7 вражеских обстрелов: неподалеку Крымского - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Луганского - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Новотошковского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Майского и Гладосово - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что накануне на Донбассе зафиксировали 16 обстрелов со стороны сепаратистов. Потерь среди ВСУ не было. Враг активно применял оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

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