Под Хмельницким чиновник-живодер покалечил собаку

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В Красиловском районе Хмельницкой области вблизи села Кузьмин 17 ноября чиновник жестоко поиздевался над собакой.

Об этом сообщает местное издание vsim.ua.

Директор государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич устроил жуткую расправу над собакой - он привязал ее к автомобилю и тащил по дороге.

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“По данным очевидцев, по дороге ехал мужчина и что-то волочил за собой. Подъехав ближе, случайный водитель заметил, что за машиной тянут на цепи собаку. Пес был полностью окровавленный. Водитель догнал авто и остановил его. Неизвестный мужчина объяснил, что пес укусил его маму, поэтому он решил расправиться с ним таким жутким образом“, - говорится в сообщении.

Случайный водитель оказался солдатом спецназовецем.

С самым спецназовцам журналистам пообщаться не удалось. Руководство запретило ему лично комментировать ситуацию. Но его непосредственный начальник рассказал детали происшествия со слов его подчиненного.

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“Наш солдат рассказал, что увидел, как впереди едет машина и за ней что-то волочится. Остановил этого человека. Вызвал полицию. Они взяли у всех объяснение. Наш солдат вернулся и посмотрел дорогу. Там где на протяжении километра были кровавые следы. Собаку забрали полицейские. Ее доставили в Красиловскую ветлечебницу“, - отметил военный.

В полиции Красилова сообщили, что по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины - “Жестокое обращение с животными“. Мужчине, который так расправился с животным, грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Затем событие прокомментировали и в ГУНП в Хмельницкой области.

Осторожно! Фото 18+

Фото 18+ vsim.ua

По данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 УК vsim.ua

Между тем в социальных сетях активно обсуждают личность подозреваемого. Как сообщила зоозащитница Елена Голубнича, узнать его удалось практически сразу. По данным пользователей соцсетей, это Владимир Байдич, директор государственного архива Хмельницкой области.

По данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 УК скриншот

Как сообщалось 17 октября, в Сумах студентки-живодерки снимали на видео издевательства над котами.

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