Под Львовом горела военная часть: Один офицер погиб

Во время пожара еще один военнослужащий получил ожоги.

В военной части в поселке Старычи во Львовской области произошел пожар, в результате которого один офицер погиб, у еще одного ожоги.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Читай также: Шлемы, броники, форма и спальники: известно, что сгорело на складе под Винницей

“Сегодня, 19 ноября 2019 года, около 5:00 утра в одной из военных частей, дислоцирующихся в поселке Старычи, Яворивского района Львовской области, произошел пожар. В результате возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск. Пожар локализован“, - сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Причины и обстоятельства происшествия, как указано, выясняют представители Военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции Украины.

Как сообщалось 14 ноября, под Киевом “в поддержку Курдистана“ сожгли две вышки мобильного оператора.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram