Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Синоптики обещают сухой, но прохладный день

Комментариев: 1
Синоптики рассказали, к чему готовиться 19 ноября.
Погода 19 ноября
Погода 19 ноября
meteo.gov.ua

Синоптики сообщили о значительном похолодании. В стране ожидается сухая, но прохладная погода, на термометре максимально +14. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Читай также: Украинские синоптики предупредили о тумане

На западе страны ожидается сухой, но достаточно прохладный день. Воздух прогреется от +10 до +14 градусов по Цельсию. 

На востоке страны облачно с прояснениями, без осадков. Однако на улице +5…+8 градусов по Цельсию. Вероятны заморозки до -3 градусов по Цельсию.

Южным регионам повезло немного больше. Днем температура воздуха от +7 до +14 градусов по Цельсию.

Читай также: Сухо, но прохладно: какой будет погода в Украине 18 ноября

В северной части страны ожидается переменчивая облачность. На термометре +6…+10 градусов. 

В Центральной Украине на протяжении дня будет облачно с прояснениями. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +12 градусов по Цельсию.+9 градусов.

В Киеве +6…+8 градусов по Цельсию. На протяжении дня ожидается переменчивая облачность.

Напомним, снег парализовал Европу. Известно, когда ждать зиму в Украине. Во Франции из-за снегопада без электричества остались 300 тысяч домов.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: погода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    19.11.2019, 10:20
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
В Киеве с утра морсь и в конце дня тоже самое обещает программа стоящая на Honor 8x. Так что в Киеве и области вряд ли будет сухо.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь