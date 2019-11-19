Синоптики обещают сухой, но прохладный день

Синоптики рассказали, к чему готовиться 19 ноября.

Синоптики сообщили о значительном похолодании. В стране ожидается сухая, но прохладная погода, на термометре максимально +14. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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На западе страны ожидается сухой, но достаточно прохладный день. Воздух прогреется от +10 до +14 градусов по Цельсию.

На востоке страны облачно с прояснениями, без осадков. Однако на улице +5…+8 градусов по Цельсию. Вероятны заморозки до -3 градусов по Цельсию.

Южным регионам повезло немного больше. Днем температура воздуха от +7 до +14 градусов по Цельсию.

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В северной части страны ожидается переменчивая облачность. На термометре +6…+10 градусов.

В Центральной Украине на протяжении дня будет облачно с прояснениями. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +12 градусов по Цельсию.+9 градусов.

В Киеве +6…+8 градусов по Цельсию. На протяжении дня ожидается переменчивая облачность.

Напомним, снег парализовал Европу. Известно, когда ждать зиму в Украине. Во Франции из-за снегопада без электричества остались 300 тысяч домов.

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