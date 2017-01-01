Сепаратисты не пустили ОБСЕ на свои блокпосты

Сепаратисты сослались на "опасные условия" и то, что "продолжаются работы по разминированию".

Сепаратисты не пустили наблюдателей СММ ОБСЕ на свои блокпосты ОБСЕ

На Донбассе неподалеку от неподконтрольных Украине Заиченко и Новоазовска на выходных сепаратисты не пустили наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ на свои блокпосты. Об этом сказано в отчет миссии, опубликованном во вторник, 19 ноября.

Отмечается, что 16 и 17 ноября на блокпосте севернее н.п. Заиченко (неподконтрольный правительству Украины, 93 км на юг от Донецка) вооруженные члены вооруженных формирований в очередной раз отказали патрулям миссии в проезде на юг к н.п. Саханка (неподконтрольный правительству Украины, 97 км на юг от Донецка) и на запад к н.п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтролен Киеву, 92 км на юг от Донецка).

Причиной боевики назвали "опасные условия" и то, что "продолжаются работы по разминированию".

"16 и 17 ноября на блокпосте севернее н.п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км на юг от Донецка) члены российских вооруженных формирований отказывали патрулям миссии в проезде, ссылаясь на то, что "идут учения", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Кроме того, 17 ноября на блокпосте, расположенном на северо-восток от н.п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км на северо-восток от Донецка), двое вооруженных боевиков "позволили патрулю миссии проехать только после проведения осмотра багажников автомобилей СММ".

Напомним, что накануне подразделения сепаратистов 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный был ранен.

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