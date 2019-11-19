Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В госпитале скончался командир 128-й бригады

Комментариев: 4
В Харькове в госпитале от ранений скончался командир 128-й ОМБр. Коростелев был ранен возле Новотроицкого во время обхода передовых позиций.
Евгений Коростелев воюет с 2014 года (на фото – в центре)
Евгений Коростелев воюет с 2014 года (на фото – в центре)
Андрей Цаплиенко / Telegram

Читай также: Сутки в ООС: 14 обстрелов, один военный ранен

В Харьковском военно-медицинском клиническом центре сегодня утром от полученных ранений умер командир 128-й отдельной механизированной бригады Евгений Коростелев. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил в Facebook.

Сегодня, около 4 часов утра, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева, - говорится в сообщении.

Читай также: Сутки в зоне ООС: 16 обстрелов, ВСУ без потерь

Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил. Евгений Коростелев был ранен возле Новотроицкого во время обхода передовых позиций. Он вместе с другим офицером подорвался на мине.

Напомним, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Коростелев получил ранение при взрыве на Донбассе 13 ноября. Евгений Коростелев - это боевой офицер, который сражается с 2014 года. До своего назначения в горно-штурмовую бригаду он занимал должность замкомбрига по артиллерии в 25-й десантной бригаде.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Харьков, донбасс, ранение, госпитализация, командир, госпиталь, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, раненые в АТО, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    19.11.2019, 11:56
Оценка:  +1
Антибес
На корм свиньям необходимо отправить тушу этого"героя".Как говорится,если уж хоронить"героя"то с почестями!)))))
BabaYul    19.11.2019, 10:54
Оценка:  +5
BabaYul
Командир бригады подорвался на своей мине? Пердимонокль какой-то. Могли бы придумать, что с гранатой под рассейский танк бросился или поднимал в контратаку славных героев. А так хрень какая-то получилась, а не подвиг.
COZEL    19.11.2019, 10:37
Оценка:  +2
COZEL
ДА И ИМ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ(((((
VSHIVANKA    19.11.2019, 10:32
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ЭТО КОТОРОГО РАНИЛИ УКРОПНЫЕ НАЦИКИ ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь