Кремль оценил вероятность встречи Путина и Зеленского в Париже

Пока Кремль не знает, будет ли встреча Путина и Зеленского в Париже.

В Кремле прокомментировали возможность личной встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже перед нормандским саммитом.

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Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что пока программа встреч Путина в Париже, где на 9 декабря запланирован саммит глав государств "нормандской четверки", пока на стадии разработки. Пока о личной встрече Путина и Зеленского говорить нельзя.

Программа поездки только на стадии проработки, - заявил Песков.

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Между тем, он не исключил вероятности личной беседы между Зеленским и Путиным.

Напомним, Кремль подтвердил участие Путина в нормандской встрече. Появились новые детали “нормандского формата”.

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