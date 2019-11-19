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Кремль оценил вероятность встречи Путина и Зеленского в Париже

Комментариев: 0
Пока Кремль не знает, будет ли встреча Путина и Зеленского в Париже.
Владимир Путин
Владимир Путин
kremlin.ru

В Кремле прокомментировали возможность личной встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже перед нормандским саммитом. 

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Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что пока программа встреч Путина в Париже, где на 9 декабря запланирован саммит глав государств "нормандской четверки", пока на стадии разработки. Пока о личной встрече Путина и Зеленского говорить нельзя.

Программа поездки только на стадии проработки, - заявил Песков.

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Между тем, он не исключил вероятности личной беседы между Зеленским и Путиным.

Напомним, Кремль подтвердил участие Путина в нормандской встрече. Появились новые детали “нормандского формата”.

 

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Теги: Зеленский, Путин, встреча, Песков, Париж
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Комментариев (0)
VSHIVANKA    19.11.2019, 10:29
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЗА ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ КАК ЗА ТЕРРИТОРИЮ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ , ДОЛЖНЫ РАЗГОВАРИВАТЬ ПУТИН И ТРАМП.....
МНЕНИЕ ХОЛОПОВ ТАМ НИКОГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ.....
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