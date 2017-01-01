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Мэра Дрогобыча будут судить за избиение человека

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Между городским главой и одним из активных граждан возникла перепалка.
Действия чиновника квалифицированы по ч.1 ст.125 УК
Действия чиновника квалифицированы по ч.1 ст.125 УК
drohobych-rada.gov.ua

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Прокуратура Львовской области сообщила о подозрении из-за избиения человека мэру Дрогобыча Тарасу Кучме.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

“Сегодня мэру на Львовщине Ирина Диденко (прокурор. - Ред.) сообщила о подозрении за избиение человека. Речь идет об инциденте, который произошел 4 июня 2018 в помещении сессионного зала Дрогобычского городского совета во время совещания“, - говорится в сообщении.

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В тот день между городским главой и одним из присутствующих активных граждан возникла перепалка, во время которой мэр нанес указанному лицу несколько ударов кулаками по телу, причинив незначительные травмы.

Действия чиновника квалифицированы по ч.1 ст.125 УК Украины - легкие телесные повреждения.

Как сообщалось в июне, депутат Хмельницкого горсовета угрожал оружием мужчине избил его ногами.

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Теги: мэр, Дрогобыч, избиение, активист
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