Мэра Дрогобыча будут судить за избиение человека

Между городским главой и одним из активных граждан возникла перепалка.

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Прокуратура Львовской области сообщила о подозрении из-за избиения человека мэру Дрогобыча Тарасу Кучме.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

“Сегодня мэру на Львовщине Ирина Диденко (прокурор. - Ред.) сообщила о подозрении за избиение человека. Речь идет об инциденте, который произошел 4 июня 2018 в помещении сессионного зала Дрогобычского городского совета во время совещания“, - говорится в сообщении.

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В тот день между городским главой и одним из присутствующих активных граждан возникла перепалка, во время которой мэр нанес указанному лицу несколько ударов кулаками по телу, причинив незначительные травмы.

Действия чиновника квалифицированы по ч.1 ст.125 УК Украины - легкие телесные повреждения.

Как сообщалось в июне, депутат Хмельницкого горсовета угрожал оружием мужчине избил его ногами.

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