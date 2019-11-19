В Днепре два авто после столкновения влетели в остановку

Одного из водителей госпитализировали, а второй снял номера со своего авто до приезда полицейских.

Вечером в понедельник, 18 ноября, возле ТЦ Мост-Сити столкнулись Honda и ВАЗ. От удара оба авто влетели в остановку общественного транспорта, повредив навес, сообщает Информатор.

Отмечается, что в ДТП пострадал водитель ВАЗ, его госпитализировали.

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Предварительно, столкновение произошло в тот момент, когда Honda съезжала с Нового моста, а ВАЗ ехал в сторону цирка.

Примечательно, что водитель Honda "побеспокоился" и снял номера с авто до приезда полицейских. На место также приехали сотрудники ГСЧС. Детали выяснят правоохранители.

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