Россиянам запретят покупать украинскую землю – команда Зе

Граждане РФ не смогут купить украинскую землю сельскохозяйственного назначения.

В команде ЗЕ заявили о том, что граждане РФ не смогут приобретать украинскую землю сельскохозяйственного назначения. В случае выявления граждан РФ среди покупателей или владельцев земли будет применяться “механизм спецконфискации собственности в пользу государства“. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

Политик подчеркнул, продажа земли иностранцам станет возможной только после проведения всеукраинского референдума.

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“В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев (к покупке с/х земли – ИФ) только через всеукраинский референдум. До этого момента – никаких иностранцев“ – заявил он.

Россияне в принципе не обсуждаются. Они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана – подчеркнул Лещенко

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“У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть не оффшор на Кипре, потом еще один оффшор, а потом какое-то лицо будет основателем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц“, - отметил Лещенко.

Ранее Зеленский отреагировал на закон о рынке земли.

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