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Россиянам запретят покупать украинскую землю – команда Зе

Комментариев: 11
Граждане РФ не смогут купить украинскую землю сельскохозяйственного назначения.
Россиянам запретят покупать украинскую землю – команда Зе
Россиянам запретят покупать украинскую землю – команда Зе
depositphotos.com

В команде ЗЕ заявили о том, что граждане РФ не смогут приобретать украинскую землю сельскохозяйственного назначения. В случае выявления граждан РФ среди покупателей или владельцев земли будет применяться “механизм спецконфискации собственности в пользу государства“. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

Политик подчеркнул, продажа земли иностранцам станет возможной только после проведения всеукраинского референдума.

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“В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев (к покупке с/х земли – ИФ) только через всеукраинский референдум. До этого момента – никаких иностранцев“ – заявил он.

Россияне в принципе не обсуждаются. Они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана – подчеркнул Лещенко

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“У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть не оффшор на Кипре, потом еще один оффшор, а потом какое-то лицо будет основателем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц“, - отметил Лещенко.

Ранее Зеленский отреагировал на закон о рынке земли.

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Теги: Земля, Украина, продажа, россияне
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Комментариев (12)
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Путин_xyйло    19.11.2019, 12:02
Оценка:  0
Путин_xyйло
Все равно кацапы не любят покупать, они привыкли грабить, отжимать!
Путин_xyйло    19.11.2019, 12:00
Оценка:  0
Путин_xyйло
А чего кацапы так возбудились, своей земли не хватает? Что не_велика расися?
Путин_xyйло    19.11.2019, 11:55
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Но за Крым масквабадцы все равно заплатят!
Мыкола    19.11.2019, 11:34
Оценка:  +4
Мыкола
Команде Зе еще осталось надеть на голову кастрюли и попрыгать на майдане, чтобы уже полностью сойти за майданутых!
ВыВсеВрети    19.11.2019, 11:39
Оценка:  -6
ВыВсеВрети
руцкий - безусловно генетический идиот!...))))))))
asfd0    19.11.2019, 11:17
Оценка:  +6
asfd0
Короче украинская земля будет принадлежать кому угодно, кроме россиян и украинцев, кроме тех, кто за неё кровь проливал.
Krotol2    19.11.2019, 11:16
Оценка:  +2
Krotol2
А через подставных лиц тож запретят.А ха ха.Каждый Украинец готов стать таким лицом за пару тройку косарей зелени
ВыВсеВрети    19.11.2019, 11:26
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
согласятся, юридически земля его!...гы-гы-гы
T-REX2    19.11.2019, 11:44
Оценка:  +1
T-REX2
Гы-Гы.Сколько фирм-прокладок оформлено на бомжей в Украине?Совсем не гы-гы
ВыВсеВрети    19.11.2019, 11:46
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
сколько?...)))))))
T-REX2    19.11.2019, 11:55
Оценка:  0
T-REX2
Дохуя
Путин_xyйло    19.11.2019, 11:58
Оценка:  0
Путин_xyйло
T-REX2 Так вы на масковии телефоны на подставных офомляете До вас не доплюнуть.
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