Россиянам запретят покупать украинскую землю – команда Зе
В команде ЗЕ заявили о том, что граждане РФ не смогут приобретать украинскую землю сельскохозяйственного назначения. В случае выявления граждан РФ среди покупателей или владельцев земли будет применяться “механизм спецконфискации собственности в пользу государства“. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.
Политик подчеркнул, продажа земли иностранцам станет возможной только после проведения всеукраинского референдума.
Читай также: Сколько стоит земля в европейских странах — инфографика
“В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев (к покупке с/х земли – ИФ) только через всеукраинский референдум. До этого момента – никаких иностранцев“ – заявил он.
Россияне в принципе не обсуждаются. Они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана – подчеркнул Лещенко
Читай также: Украинцы смогут брать кредиты на покупку земли - Милованов
“У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть не оффшор на Кипре, потом еще один оффшор, а потом какое-то лицо будет основателем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц“, - отметил Лещенко.
Ранее Зеленский отреагировал на закон о рынке земли.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram