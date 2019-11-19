“Это перебор”: Гройсман заступился за Ляшко

Экс-премьер прокомментировал ситуацию с Ляшко.

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал ситуацию с Олегом Ляшко, против которого возбудили уголовное дело после драки с народным депутатом Андреем Герусом.

Читай также: Народный фронт: Дело против Ляшко - показательное политическое преследование

Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook.

Несмотря на то, что Гройсман “сам неоднократно горячо дискутировал “ с Ляшко, он решил его публично поддержать. По словам бывшего премьера, требовать заключения Ляшко за его искреннюю позицию об энергетической безопасности Украины является перебором.

Сам не раз горячо дискутировал с Олегом Ляшко, но требовать заключения за его откровенную позицию по энергетической безопасности государства, пусть даже эмоциональную, это перебор!!! Олег Ляшко, держись! - написал Гройсман.

Пост Гройсмана скриншот

Читай также: Арест Ляшко засвидетельствует политическую мотивированность прокуратуры, - Мосийчук

Напомним, прокуратура требует ареста Ляшко без альтернативы залога. Прокуратура требует взять под стражу бывшего главу фракции Радикальной партии, экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко, которого подозревают в насильственных действиях по отношению к главе комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту “Борисполь“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram