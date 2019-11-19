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“Это перебор”: Гройсман заступился за Ляшко

Комментариев: 9
Экс-премьер прокомментировал ситуацию с Ляшко.
Владимир Гройсман
Владимир Гройсман
facebook.com/volodymyrgroysman

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал ситуацию с Олегом Ляшко, против которого возбудили уголовное дело после драки с народным депутатом Андреем Герусом. 

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Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook.

Несмотря на то, что Гройсман “сам неоднократно горячо дискутировал “ с Ляшко, он решил его публично поддержать. По словам бывшего премьера, требовать заключения Ляшко за его искреннюю позицию об энергетической безопасности Украины является перебором.

Сам не раз горячо дискутировал с Олегом Ляшко, но требовать заключения за его откровенную позицию по энергетической безопасности государства, пусть даже эмоциональную, это перебор!!! Олег Ляшко, держись! - написал Гройсман.

Пост Гройсмана
Пост Гройсмана
скриншот

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Напомним, прокуратура требует ареста Ляшко без альтернативы залога. Прокуратура требует взять под стражу бывшего главу фракции Радикальной партии, экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко, которого подозревают в насильственных действиях по отношению к главе комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту “Борисполь“.

 

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Теги: Гройсман, Ляшко, Герус, драка
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Комментариев (9)
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МаксимУм    19.11.2019, 11:47
Оценка:  +2
МаксимУм
Отрыв от кормушки благоприятно влияет на лица патриотов. Гроцман похудел, петя видать меньше пьёт...
Letohradek    19.11.2019, 11:54
Оценка:  -2
Letohradek
А до окончания президентства, пил? Ты уверен в этом? Или ты как попугай, повторяешь одни и те же примитивные вбросы расисйких ботов?
IrenaSH    19.11.2019, 11:43
Оценка:  +4
IrenaSH
Не за его позицию, а за нападение на нардепа и порчу имущества
Путин_xyйло    19.11.2019, 11:46
Оценка:  -5
Путин_xyйло
Тонко подмечено. ГерПус - имущество Ко3ломойского, а Ляшко его "попортил"!
МаксимУм    19.11.2019, 11:48
Оценка:  -1
МаксимУм
Имущество ахметова скоро сядет...
Vladimirovich198    19.11.2019, 11:43
Оценка:  +4
Vladimirovich198
Что значит "откровенная позиция"??? Если кто то побьет таксиста за то что дорого ехать, это тоже "откровенная позиция"? Что за бред? Получается одним можно кулаками махать потому что они так свою позицию выражают, а другим нет??? Тут как говориться - или свяжите всех, или развяжите нас!
kapablankas    19.11.2019, 11:54
Оценка:  0
kapablankas
они живут по СВОИМ законам
нам сие не дозволено
и когда врут то это оценочное суждение
kapablankas    19.11.2019, 11:39
Оценка:  +2
kapablankas
т.е Гросю можно попинать

демократично конечно
Николай510    19.11.2019, 11:38
Оценка:  +1
Николай510
Интересно, а кто сегодня такой сам Гройсман, что полезного он успел сделать для украинского народа, неужели опять возглавляет Винницкий рынок?
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