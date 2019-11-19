Зеленский: Тимошенко приносила списки людей для назначения на "сладкие" места

Президент подтвердил информацию Юлии Тимошенко, которую она озвучила на программе Свобода Слова.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Юлии Тимошенко на телепрограмме Свобода на ICTV. Речь идет о том, что Тимошенко предлагала команде ЗЕ новых людей на различные должности. Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе – отметил Зеленский

Зеленский подтвердил информацию о предлагаемых кандидатурах Юлией Тимошенко.

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“Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на “сладкие“ места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе с Слугой народа в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха “договорняков“ закончилась навсегда“ – подчеркнул президент.

Посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас “оппозиция“. Такая фигура! А знаете, почему? Потому что ей сейчас не дают “сладенького“ – подытожил Зеленский

Зеленский прокомментировал заявление Тимошенко Скриншот

Ранее в команде Зе заявили, что россиянам запретят покупать украинскую землю.

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