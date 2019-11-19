ВСУ получили партию бронеавтомобилей "Новатор"

Машина востребована практически во всех специальных подразделениях армии.

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Министерство обороны Украины получило партию специализированных бронированных автомобилей “Новатор“. Эти современные бронемашины разработаны и произведены компанией “Украинская бронетехника“ по заказу оборонного ведомства, сообщает пресс-служба предприятия.

К разработке и последующим модернизациям СБА “Новатор“ привлекались офицеры и бойцы Вооруженных сил Украины – Морской пехоты, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Войсковой разведки Сухопутных войск, – а также офицеры спецподразделения СБУ “Альфа“, Государственной пограничной службы и спецподразделения Национальной полиции КОРД.

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“Новатор“ сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений специального назначения с использованием подвески, приспособленной к эксплуатации в сложных условиях бездорожья с колесной формулой 4×4 и 6,7-литровым турбодизельным двигателем. Автомобиль имеет снаряжённую массу 7,5 т, обладает грузоподъёмностью 1,35 т и способен без подготовки преодолевать водные преграды глубиной до 1,4 м и подъёмы до 60%, а также развивать скорость по шоссе в зависимости от типа двигателя от 140 до 170 км/ч, уверенно держась на дороге за счёт идеальной равномерной нагрузки на переднюю и заднюю оси. Запас хода “Новатора“ по пересеченной местности составляет 700 км, по автодорогам – 1000 км.

Мы стараемся не только наделить наши автомобили широким спектром технических возможностей, но и сделать их максимально удобными в эксплуатации с тем, чтобы конечные пользователи чувствовали себя комфортно и могли полностью сосредоточиться на выполнении боевых задач, – отметил директор “Украинской бронетехники“ Александр Кузьма.

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Одновременно с передачей заказа для представителей Министерства обороны была проведена демонстрация “Новатора“ с боевым модулем “Ива“, оснащенным пулеметом калибра 12,7 мм. Специально для повышения проходимости для данной модификации СБА разработана уникальная подвеска, способная менять клиренс до 80 мм для преодоления препятствий и езды по бездорожью. Также такая версия “Новатора“ комплектуется полностью автоматической централизованной системой подкачки колёс. Модификация уже доступна к заказу.

Напомним, в ВСУ поступил модернизированный “военный борт №1“. Ан-26 получил не только продление летного ресурса, но и прошел глубокую модернизацию штатного оборудования.

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