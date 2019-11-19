Пожар в воинской части под Львовом: новые подробности

Пожар возник в административном здании. Один военный получил ожоги спины и обеих рук. Также спасатели нашли тело погибшего мужчины.

Один человек погиб и еще один пострадал facebook.com/MNSLVIV

Пожар на территории воинской части в поселке Старичи Яворивского района в 08:08 полностью ликвидирован, в результате пожара огнем уничтожено здание. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

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Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 05:03. Пожар возник в административном здании размером 40х12 м. К месту события выехали из двух частей в ближайших городах и с двух постов в близлежащих селах.

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В результате пожара получил термический ожог спины и обеих верхних конечностей мужчина, 1978 года рождения, которого в состоянии средней тяжести госпитализировали в Новояворовскую районную больницу. Во время проведения работ по ликвидации пожара, спасателями в одном из помещений было обнаружено тело погибшего мужчины.

В 06:26 спасатели локализовали пожар, и в 08:08 полностью ликвидировали. Вследствие пожара огнем уничтожено здание. К ликвидации пожара привлекли 35 человек личного состава и 6 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в воинской части произошел во Львовской области пожар. В результате трагедии один офицер погиб, у еще одного ожоги.