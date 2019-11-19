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Беглый экс-нардеп на росТВ заявил, что не считает Украину государством

Комментариев: 23
Игорь Марков сделал скандальное заявление.
Игорь Марков
Игорь Марков
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Бывший нардеп Игорь Марков, который в разгар событий на Майдане сбежал в РФ, неожиданно появился в эфире Россия 1 на программе пропагандиста Соловьева. 

Он заявил, что не считает Украину государством и заявил, что Одессу “нужно отдать России”.

Я не считаю Украину каким-то государством. Я считаю, что это территория с признаками государственности. В истории Руси был такой период - великая смута. По продолжительности он длился 60 лет. Независимость Украины насчитывает 30 лет. Это так, смутка, - заявил он.

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После оскорблений в сторону Украину, которую “народный избранник” предал еще 5 лет назад, он резко перешел к теме земельной реформы в Украине. Ее он по непонятным причинам связал с мечтами о возрождении Российской империи.

Отсюда - когда Зеленский продает украинскую землю, я не считаю, что он продает украинскую. Я считаю, что он ворует русскую! Я в четвертом поколении одессит. Одесса - южная пальмира империи! Мы всегда считали себя русским городом! Почему нас недавно записали в Украину? Это русские города, это русские люди! - добавил он.

Надо сказать, что “мнение” беглого экс-нардепа в РФ приветствовали овациями.

Напомним, беглый Онищенко хотел купить лошадь за 500 тыс. евро. Суд арестовал средства. Беглый Онищенко остался без финансов.

 

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Теги: Марков, росТВ, Украина, Одесса, скандал
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Комментариев (23)
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Пролисок    19.11.2019, 13:30
Оценка:  0
Пролисок
Самоуправления нет,промышленность уничтожена,ВУЗы,школы,детсады закрывают,медицина заканчивается.Последнее-земля-буд ет продана иностранцам.В каком слове ошибка или неправда?
fire_fly    19.11.2019, 13:23
Оценка:  0
fire_fly
....Во даёт )))
А окраинцы в курсе, что они, судя по его заявлению, НЕДОГРАЖДАНЕ.....Untermensch (Унтерменш)?
Непорядок на БМ!
Открытая упадническая пропаганда , на фоне долгожданной Зе встречи с Темнейшим ))
БМ "подмывает" мозги независимым окраинцам.
БМ к ОТВЕТУ!
БМ на "Миротворец".
СтальнаяКрыса    19.11.2019, 13:20
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
За такое его надо ликвидировать, любым способом. Таким жизнь противопоказана.
zheka-yakob    19.11.2019, 13:18
Оценка:  -2
zheka-yakob
Не любят кастрюли правду))))
СтальнаяКрыса    19.11.2019, 13:22
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Ватники это сборище дебилов.
ВосставшийИзБана    19.11.2019, 13:22
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ты о чем вообще?
ВосставшийИзБана    19.11.2019, 12:49
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Я не понимаю о чем он. Современная РФ появилась в тот же год, что и современное государство Украина. Но про РФ он упорото ... т.е. упорно молчит. Более того, если внимательно изучить конституцию РФ, то вы не обнаружите в составе этой федерации государства так называемых "русских". Так что это его
ВосставшийИзБана    19.11.2019, 12:52
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
заявление просто нелепо и выглядит как перевод стрелок. Что касается его захватнических претензий на чужое - это типично еврейский подход. Посмотрите на его лицо и вы все увидите. Израиль в каждой черте лица. Без подделок. Какое вообще он имеет отношение к Украине или России? Да никакого. Кому он
ВосставшийИзБана    19.11.2019, 12:53
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
тут интересен, кроме ольгинских?
WTF2wtf    19.11.2019, 13:02
Оценка:  +4
WTF2wtf
Бабло он именно от россиян стабильно получал еще много лет назад за свой тупой срач
Путин_xyйло    19.11.2019, 12:34
Оценка:  +4
Путин_xyйло
Оно не считает, потому что не умеет!
ВосставшийИзБана    19.11.2019, 12:43
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Деньги считать оно умеет. А тут просто из вредности считать не хочет.
zheka-yakob    19.11.2019, 12:30
Оценка:  -9
zheka-yakob
Всё правильно сказал.
ВосставшийИзБана    19.11.2019, 12:44
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Правильность только в том, что он высказал свое личное мнение ущербного существа.
zheka-yakob    19.11.2019, 13:11
Оценка:  -5
zheka-yakob
А ты разве не своё ущербное мнение высказываешь?
СтальнаяКрыса    19.11.2019, 13:25
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Ты бы 3,14здел меньше. Таких как ты по совету твоего xyйла надо в сортире мочить.
asfd0    19.11.2019, 12:17
Оценка:  -8
asfd0
А почему сразу оскорбил, он что не имеет права на личное мнение?
ВосставшийИзБана    19.11.2019, 12:45
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
А его лишнее мнение не может быть оскорбительным?
asfd0    19.11.2019, 12:52
Оценка:  -7
asfd0
В данном случае его мнение абсолютно объективно и опирается на исторические факты.
ВосставшийИзБана    19.11.2019, 13:06
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Исторические факты говорят только о том, что РФ имеет к Руси такое же отношение как морская свинка к морю или свинине.
Антибес    19.11.2019, 12:15
Оценка:  -9
Антибес
Всё правильно Марков сказал.Добавить нечего.
ВыВсеВрети    19.11.2019, 12:14
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
пошлите лучших из лучших.....
та пошлите лучших из худших....))))))))
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