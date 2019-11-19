Беглый экс-нардеп на росТВ заявил, что не считает Украину государством

Игорь Марков сделал скандальное заявление.

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Бывший нардеп Игорь Марков, который в разгар событий на Майдане сбежал в РФ, неожиданно появился в эфире Россия 1 на программе пропагандиста Соловьева.

Он заявил, что не считает Украину государством и заявил, что Одессу “нужно отдать России”.

Я не считаю Украину каким-то государством. Я считаю, что это территория с признаками государственности. В истории Руси был такой период - великая смута. По продолжительности он длился 60 лет. Независимость Украины насчитывает 30 лет. Это так, смутка, - заявил он.

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После оскорблений в сторону Украину, которую “народный избранник” предал еще 5 лет назад, он резко перешел к теме земельной реформы в Украине. Ее он по непонятным причинам связал с мечтами о возрождении Российской империи.

Отсюда - когда Зеленский продает украинскую землю, я не считаю, что он продает украинскую. Я считаю, что он ворует русскую! Я в четвертом поколении одессит. Одесса - южная пальмира империи! Мы всегда считали себя русским городом! Почему нас недавно записали в Украину? Это русские города, это русские люди! - добавил он.

Надо сказать, что “мнение” беглого экс-нардепа в РФ приветствовали овациями.

Напомним, беглый Онищенко хотел купить лошадь за 500 тыс. евро. Суд арестовал средства. Беглый Онищенко остался без финансов.

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