В Запорожье нашли мертвой целую семью

На телах родителей присутствовали повреждения, а их сын находился в петле.

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Вечером в понедельник в одной из квартир Запорожья полиция обнаружила тела супругов и их сына. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

Как сообщается, накануне в Днепровский отдел полиции города поступило сообщение от женщины о том, что ее сестра с субботы не выходит на связь.

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По месту вызова прибыла следственно-оперативная группа, которая совместно с заявительницей зашла в дом ее родственников. В квартире было обнаружено тело женщины 1961 г.р. Кроме этого, в квартире находилось тело мужчины 1959 г.р., а также их сына 1994 г.р.

На место происшествия немедленно прибыло руководство ГУНП Днепровского отдела полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и сотрудники прокуратуры.

Предварительно установлено, что на телах супругов присутствуют телесные повреждения, а их сын обнаружен повешенным. Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства, - отметила заместитель начальника следственного управления ГУНП Виктория Козарь.

Напомним, в полицию Харькова поступило сообщение о минировании. В этот раз неизвестные заявили, что в 1,5-миллионном городе заминированы не только все больницы и ТРЦ, но также и все жилые дома.

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