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В Днепре загорелся трамвай с людьми

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Инцидент произошел в час пик, когда общественный транспорт был переполнен пассажирами.
В Днепре горел трамвай
В Днепре горел трамвай
dp.informator.ua

На улице Владимира Мономаха в Днепре во вторник, 19 ноября, загорелся забитый людьми трамвай маршрута № 1. Пассажирам удалось благополучно выбраться из горящего транспорта, сообщает Информатор.

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Отмечается, что пассажиры далеко не сразу поняли, что вагон горит. Они начали выбегать из остановившегося трамвая лишь когда густой дым начал заполнять салон.

Что стало причиной пожара – пока неизвестно. По сообщению, трамвай стоял на повороте, пантограф второго трамвая был опущен, однако, как только он поднялся вверх и “подпитался“ от контактной сети - сразу же пошел дым. Еще через минуту вспыхнул огонь.

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Двери вагонов были открыты, а потому пассажиры смогли сразу же выйти на улицу. Сейчас правоохранители устанавливают детали и причины инцидента. Службу спасения к тушению пожара не привлекали.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве водитель спровоцировал ДТП и парализовал движение трамваев.

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Теги: пассажиры, Днепр, Трамвай, пожар
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