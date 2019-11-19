В Днепре загорелся трамвай с людьми

Инцидент произошел в час пик, когда общественный транспорт был переполнен пассажирами.

На улице Владимира Мономаха в Днепре во вторник, 19 ноября, загорелся забитый людьми трамвай маршрута № 1. Пассажирам удалось благополучно выбраться из горящего транспорта, сообщает Информатор.

Читай также: В Киеве маршрутка въехала в трамвай, а в маршрутку врезалась легковушка

Отмечается, что пассажиры далеко не сразу поняли, что вагон горит. Они начали выбегать из остановившегося трамвая лишь когда густой дым начал заполнять салон.

Что стало причиной пожара – пока неизвестно. По сообщению, трамвай стоял на повороте, пантограф второго трамвая был опущен, однако, как только он поднялся вверх и “подпитался“ от контактной сети - сразу же пошел дым. Еще через минуту вспыхнул огонь.

Читай также: В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов

Двери вагонов были открыты, а потому пассажиры смогли сразу же выйти на улицу. Сейчас правоохранители устанавливают детали и причины инцидента. Службу спасения к тушению пожара не привлекали.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве водитель спровоцировал ДТП и парализовал движение трамваев.