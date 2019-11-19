Кошевой раскритиковал окружение президента Зеленского

Конкретных фамилий Кошевой не озвучил.

Актер студии Квартал 95 Евгений Кошевой заявил о том, что не все люди из окружения президента Владимира Зеленского ему импонируют. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

На вопрос, все ли в окружении Зеленского ему нравятся, Кошевой ответил: “Нет“.

Мне не нравятся те, кто ему сует палки в колеса, – подчеркнул он

Конкретных фамилий Кошевой называть не стал. Однако отметил, президент присматривается к таким лицам, чтобы убрать.

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“Я очень на это надеюсь. Потому что, разговаривая при встрече с президентом об этих людях… Он прекрасно все понимает и – как бы это правильно сказать? – присматривается, чтобы потом убрать“, – подытожил он.

Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко приносила списки людей для назначения на “сладкие“ места.