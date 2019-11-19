Порошенко не явился в ГПУ на допрос по Иловайской трагедии

Порошенко снова проигнорировал допрос в ГПУ.

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Пятый президент и народный депутат Украины Петр Порошенко, который неоднократно игнорировал вызов на допрос в Государственное бюро расследований, снова не явился на допрос.

В этот раз политик проигнорировал допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии. Об этом сообщают Украинские новости ссылаясь на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

Не пришел, - сообщили журналистам в ведомстве.

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Причину неявки Порошенко на допрос не уточнили.

Напомним, ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко. Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко.

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