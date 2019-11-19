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Порошенко не явился в ГПУ на допрос по Иловайской трагедии

Комментариев: 8
Порошенко снова проигнорировал допрос в ГПУ.
Петр Порошенко не пришел в ГПУ
Петр Порошенко не пришел в ГПУ
ОПУ

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Пятый президент и народный депутат Украины Петр Порошенко, который неоднократно игнорировал вызов на допрос в Государственное бюро расследований, снова не явился на допрос. 

В этот раз политик проигнорировал допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии. Об этом сообщают Украинские новости ссылаясь на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

Не пришел, - сообщили журналистам в ведомстве.

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Причину неявки Порошенко на допрос не уточнили.

Напомним, ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко. Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко.

 

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Теги: ГПУ, допрос, Порошенко, прокуратура, Иловайск
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Комментариев (8)
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kapablankas    19.11.2019, 13:15
Оценка:  +2
kapablankas
с цыт
Антибес    19.11.2019, 13:11
Оценка:  +1
Антибес
Разок за шкирку на камеру притащите эту бухую,кровавую мразь,в наручниках и с мусорным пакетом на голове.И в следующий раз неявок не будет.
Via_dolorosa    19.11.2019, 13:09
Оценка:  -2
Via_dolorosa
Прикольно убили Украинцев ватники, а на допрос вызывают Пороха; кто из расии отдавал приказы расстреливать того пусть и вызывают.
КимЧенПых    19.11.2019, 13:11
Оценка:  +2
КимЧенПых
ну как бэ Потрох несёт ответственность за всю ту х..ту что происходила в 2014-2019 годах.
fkrfyfan    19.11.2019, 12:49
Оценка:  +3
fkrfyfan
Запоец однако у хряка!
ВасяизИваново    19.11.2019, 12:54
Оценка:  +3
ВасяизИваново
Нет, тут похлеще - чует кошка чье мясо съела!
Путин_xyйло    19.11.2019, 12:38
Оценка:  -3
Путин_xyйло
Так это Порох отдавал приказы кацапам, расстреливать украинцев?
asfd0    19.11.2019, 12:43
Оценка:  0
asfd0
И бомбить тоже.
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