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В Днепре прогремел мощный взрыв у многоэтажки

Комментариев: 1
Погибшему мужчине было 44 года.
В Днепре прогремел мощный взрыв у многоэтажки
© dp.informator.ua
Фото 1/4
  • Инцидент произошел около 6:00
  • Инцидент произошел около 6:00
  • Инцидент произошел около 6:00
  • Инцидент произошел около 6:00
В Днепре прогремел мощный взрыв у многоэтажки
Инцидент произошел около 6:00
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В Днепре во вторник, 19 ноября, из-за взрыва погиб мужчина.

Об этом сообщает Информатор.

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“19 ноября, около 6:00, жители улицы Гладкова услышали хлопок в района дома № 33. На место сразу вызвали правоохранителей. Во дворе полицейские увидели обезображенное тело мужчины, который погиб из-за взрыва“, - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что мужчина получил очень серьезные повреждения и погиб из-за взрыва гранаты. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники следственно-оперативной группы.

По факту случившегося открыто уголовное производство по статьям 263 и 115. Правоохранители полагают, что мужчина хотел покончить с собой и взорвал гранату умышленно, однако другие версии событий также будут проверять.

Как сообщалось 8 ноября, в Харькове 23-летний парень подорвал себя гранатой.

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Теги: граната, взрыв, Днепр
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Комментариев (2)
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Антибес    19.11.2019, 12:58
Оценка:  -1
Антибес
"Герои"продолжают себя самоутилизировать.И это прекрасно!Оставшимся"героям& quot;совет:производите самоутилизацию на кладбищах.Чтобы недалеко было вас,мразей,прикапывать.
Kostos    19.11.2019, 13:08
Оценка:  0
Kostos
Рог, теперь твоя очередь Кладбище разрешаю выбрать самостоятельно! Гыгыгыгы и аминь.
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