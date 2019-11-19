Погибшему мужчине было 44 года.

В Днепре прогремел мощный взрыв у многоэтажки

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В Днепре прогремел мощный взрыв у многоэтажки

В Днепре во вторник, 19 ноября, из-за взрыва погиб мужчина.

Об этом сообщает Информатор.

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“19 ноября, около 6:00, жители улицы Гладкова услышали хлопок в района дома № 33. На место сразу вызвали правоохранителей. Во дворе полицейские увидели обезображенное тело мужчины, который погиб из-за взрыва“, - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что мужчина получил очень серьезные повреждения и погиб из-за взрыва гранаты. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники следственно-оперативной группы.

По факту случившегося открыто уголовное производство по статьям 263 и 115. Правоохранители полагают, что мужчина хотел покончить с собой и взорвал гранату умышленно, однако другие версии событий также будут проверять.

Как сообщалось 8 ноября, в Харькове 23-летний парень подорвал себя гранатой.

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