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Генштаб презентовал цикл фильмов о жизни армии

Комментариев: 0
В Генштабе презентовали цикл фильмов о жизни армии. Каждая документальная лента рассказывает о различных родах и видах войск.
Каждый фильм рассказывает о различных родах и видах войск
Каждый фильм рассказывает о различных родах и видах войск
Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины презентовали цикл документальных фильмов Боевые семьи, которые рассказывают о том, чем живет армия внутри. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Такая идея возникла, поскольку люди знают о военных лишь то, о чем говорится в фронтовых сводках. На самом же деле внутри армии кипит своя жизнь со своей культурой, традициями и семейными историями.

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Каждый фильм рассказывает о различных родах и видах войск. В частности, объясняется, почему именно пехота выполняет самую сложную на войне работу, почему артиллерист обязательно должен быть интеллектуалом, почему именно десантников называют элитой, а также то, как создаются целые семьи в армии.

Ранее сообщалось, что в Украине упразднили прапорщиков. Парламент ввел новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ. За соответствующий законопроект проголосовали 278 народных депутатов.

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Теги: фильм, видео, армия, Украинская армия, кино, армия Украины, Генштаб
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Комментариев (1)
МаксимУм    19.11.2019, 13:27
Оценка:  0
МаксимУм
Прекрасная презентация, правильное дело. Но надо показать не только позитивные моменты, а рассказать как трудно прожить на такую зарплату, как оно не видеть семью на полугодичной ротации в ООС, как много бумажной никому не нужной работы, про совковых командиров (сношающих мозг).. Но это другой фильм
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