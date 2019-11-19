Генштаб презентовал цикл фильмов о жизни армии

В Генштабе презентовали цикл фильмов о жизни армии. Каждая документальная лента рассказывает о различных родах и видах войск.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины презентовали цикл документальных фильмов Боевые семьи, которые рассказывают о том, чем живет армия внутри. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Такая идея возникла, поскольку люди знают о военных лишь то, о чем говорится в фронтовых сводках. На самом же деле внутри армии кипит своя жизнь со своей культурой, традициями и семейными историями.

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Каждый фильм рассказывает о различных родах и видах войск. В частности, объясняется, почему именно пехота выполняет самую сложную на войне работу, почему артиллерист обязательно должен быть интеллектуалом, почему именно десантников называют элитой, а также то, как создаются целые семьи в армии.

Ранее сообщалось, что в Украине упразднили прапорщиков. Парламент ввел новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ. За соответствующий законопроект проголосовали 278 народных депутатов.

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