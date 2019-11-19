На Закарпатье женщина забила мужа насмерть метлой

Во время ссоры женщина использовала в споре недопустимый аргумент.

На Закарпатье жена забила мужа до смерти zk.npu.gov.ua

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На Закарпатье во время ссоры между гражданскими супругами женщина схватила деревянный черенок от метлы и нанесла телесные повреждения своему сожителю. В результате полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

По информации правоохранителей, вечером 17 ноября в дежурную часть Тячевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Грушево на улице Туряницы без признаков жизни обнаружено тело 54-летнего местного жителя.

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На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции. Как выяснили правоохранители, причиной смерти мужчины стало нанесение ему тяжких телесных повреждений.

В ходе расследования полиция установила предварительные обстоятельства произошедшего. Во время ссоры между гражданскими супругами возник конфликт, в ходе которого женщина деревянным черенком от метлы нанесла телесные повреждения своему сожителю. В результате полученных травм, 54-летний мужчина скончался.

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По факту умышленного тяжкого телесного повреждения следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. 55-летней женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, в Запорожье нашли мертвой целую семью. На телах родителей присутствовали повреждения, а их сын находился в петле.

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