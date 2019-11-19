В ЕС продолжают критиковать судебную реформу Зеленского

Еврокомиссия ждет выводов Венецианской комиссии по реформе и надеется, что Украина к ним прислушается.

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Украинской власти нужно прислушаться к выводам Венецианской комиссии и советам представительства ЕС касательно принятого недавно закона о судебной реформе. Об этом заявил спецпредставитель президента Еврокомиссии по Украине Эльмар Брок в интервью “Европейской правде“.

По словам Брока, украинская судебная реформа беспокоит не только ЕС, но также Канаду и всю Большую семерку в целом. Он отметил, что сейчас важно дождаться выводов Венецианской комиссии относительно противоречивого закона.

Позиция Венецианской комиссии крайне важна для нас. Евросоюз ей доверяет, и мы рассчитываем, что Украина обсудит с ними эти рекомендации и, если те будут утверждены, изменит закон, - сказал он.

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Брок добавил, что у него “есть ощущение, что Украина это сделает“, а если нет - “тогда у нас будет проблема“.

Напомним, 16 октября Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский закон №1008 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления“.

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Документ сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

Послы Канады, Великобритании, Германии и ЕС в совместном обращении выразили обеспокоенность законопроектом о реформе судебной системы в Украине.

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